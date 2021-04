d’Urso perde pezzi, Moser il volo, giallo Isoardi: le 20 news della settimana

News della settimana

Addio a Milva: la Pantera di Goro si è spenta a 81 anni. Da tempo aveva perso coscienza del tempo e memoria.

Gianni Morandi prosegue la riabilitazione dopo essersi ustionato gravemente. “La mano, per ora, è quasi priva di mobilità e il percorso che mi porterà alla completa guarigione è ancora molto lungo…”, ha confidato l’artista di Monghidoro.Gianni non arrenderti!

Eleonora Giorgi, 67 anni, si è vaccinata con AstraZeneca: “Sono stata benissimo, quella notte ho dormito come non dormivo da tempo“. Bene!

Gianluca Vacchi è tornato a parlare di Blu Jerusalema, sua figlia, operata a soli 6 mesi di vita per una malformazione al palato. La piccina ora sta bene.

Cosa è successo in tv?

Si sussurra che Elisa Isoardi abbia lasciato l’Isola non solo per i problemi all’occhio. La causa fondante dell’addio, ha spifferato Dagospia, sarebbe rintracciabile nel contratto firmato con Mediaset. Qui gatta ci cova…

A proposito di Isola: Ignazio Moser è rimasto bloccato in Messico. Dannati voli in ritardo!

Periodo non dei migliori per Barbara d’Urso che ‘perde i pezzi’ oltre ad essere alle prese con degli ascolti lontanissimi dagli ‘antichi fasti’. Questa settimana ha inoltre dovuto incassare l’addio di una delle sue opinioniste, Karina Cascella. L’ex volto UeD ha ringraziato la conduttrice campana, raccontando però che non siederà più nei salotti d’ursiani. Motivo? “Sono stufa di quelle vesti”. Adios!

Il Gf Vip 6 si farà e al comando dello show ci sarà ancora lui, Alfonso Signorini. Il direttore di Chi ha dichiarato che farà carte false per avere nel cast Gaia Zorzi, sorella di Tommaso. Altro obiettivo è Loredana Lecciso. La compagna di Albano è stata corteggiata anche negli anni scorsi. Accetterà stavolta?

Il magazine Oggi mormora che Belen abbia avuto un cachet da capogiro per aver partecipato a ‘Canzone segreta’ su Rai Uno. Quanto? La cifra esatta non si sa ma si parla di una retribuzione “fuori mercato”.

Lol-Chi ride è fuori tornerà con una nuova stagione dopo il successo della prima edizione. Il tanto atteso annuncio di Amazon Prime Video Italia è giunto pochi giorni fa. Altro giro, altre risate!

A proposito di risate: Pio e Amedeo stanno convincendo tutti con lo show Felicissima sera! che ha pure battuto il sempreverde Carlo Conti tornato su Rai Uno con Top Dieci.

Nulla di nuovo da segnalare sul fronte ascolti per Maria De Filippi: come al solito il suo Amici non ha avuto rivali. Chapeau!

‘Amori e disamori’

Diletta Leotta e Can Yaman, la favola sembra già essere giunta al capolinea. Si mormora che a pesare nella relazione sia stata la gelosia di lui…

Un’altra coppia che pare essere scoppiata in tempo record è quella che vedeva protagonisti Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti. Amore a gonfie vele fino a una manciata di giorni fa e poi?

Sempre restando in tema di addii, dopo 4 anni d’amore anche la love story tra l’ex velina Giulia Calcaterra e Nick Pescetto è giunta al capolinea.

Chicche e web della settimana

La sosia di Kate Middleton, intervistata dal The Sun, ha detto che impersonando per finta la Duchessa di Cambridge ha guadagnato un bel po’ di sterline in questi anni: “Mi sono comprata la casa, ora non faccio più la sosia”. Beata lei!

Ultimo si è esibito in streaming, dal Colosseo, per i suoi fan (che naturalmente hanno dovuto sborsare il prezzo del biglietto virtuale, 10 euro). Qualcosa però è andato storto: la piattaforma che trasmetteva l’evento è andata in crash. Ovviamente non è mancato il disappunto del pubblico e la conseguente lamentela sui social.

Samantha De Grenet, in un’intervista al settimanale Mio, ha dichiarato che “non sa chi sia Stefania Orlando”. Pronta la reazione del marito dell’ex conduttrice de I Fatti Vostri.

Bufera sulla morte di Milva. Lo scorso 26 marzo, circa un mese prima della sua morte, la cantante si era vaccinata contro il Covid-19 e aveva invitato tutti su Facebook a fare lo stesso. Un post che quel giorno aveva fatto il pieno di like e che nel giorno della sua scomparsa è stato preso di mira dai no vax.