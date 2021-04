Gianluca Vacchi torna a parlare della figlia: come sta dopo l’operazione

By

L’imprenditore 53enne e la compagna informano sullo stato di salute di Blu Jerusalema, operata a soli sei mesi per una malformazione al palato

A circa una settima dall’intervento chirurgico a cui ha dovuto sottoporsi la piccola Blu Jerusalema, Gianluca Vacchi, 53anni, torna sui social e informa sulla salute della figlia avuta dalla modella Sharon Fonseca, 26 anni. Era il 15 aprile quando l’influencer, tramite un post social, comunicava alla sua sterminata fanbase che la bimba di soli sei mesi era appena stata operata per una palatoschisi congenita, ossia una malformazione del palato.

“Il nostro angelo sta migliorando e quando le canto la mia versione della canzone “La bella e la bestia”, che finisce con “Blu e il suo papa”, lei si addormenta tra le mie braccia e niente nella vita potrebbe appagare di più il mio cuore”. Così Vacchi in un post pubblicato nelle scorse ore su Instagram. Il messaggio è stato posto a corredo di un video in cui si vede l’uomo d’affari con in braccio la piccola, intento a sussurrarle la canzoncina mentre lei si addormenta.

La star del web ha concluso ringraziando tutti i followers che in questi giorni hanno sommerso d’affetto lui e la sua famiglia. Infatti sono stati tantissimi coloro che hanno lasciato commenti di sostegno e di pronta guarigione per Blu Jerusalema, augurando ogni bene a Gianluca e alla sua compagna.

Anche Sharon Fonseca in queste ore è tornata a mostrarsi su Instagram con la figlia. “Il panino più delizioso. Siamo più forti insieme”, ha scritto sulla piattaforma web, commentando uno scatto in cui Vacchi sta al centro, sul lato destro c’è lei e su quello sinistro la bimba. Cioè un sandwich metaforico.

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca, l’annuncio dell’operazione chirurgica al palato a cui si è sottoposta la figlia

Sempre la Fonseca, una settimana fa, ad intervento chirurgico concluso, raccontava di aver dovuto attraversare una settimana molto impegnativa per via dell’operazione di Blu. Perché un simile intervento a una bimba tanto piccola “scuote davvero tutto il tuo mondo di genitore”, scriveva la modella che faceva inoltre sapere che la piccina, durante l’intervento, è stata “coraggiosa, calma e dolce” .

Dello stesso tenore il post di Vacchi che ha parlato di “giorni molto difficili” e di una “esperienza assai provante“, riferendosi al vedere una “creatura innocente soffrire“. In aggiunta spiegava che un fatto del genere è stato per lui, e anche per la fidanzata, una vera e propria lezione di coraggio impartitagli dalla piccola Blu.

Si ricorda che l’imprenditore 53enne e la compagna Fonseca sono diventati genitori a fine ottobre per la prima volta.