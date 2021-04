Giulia Calcaterra, è finita con Nick Pescetto: “Costruito cose mai esistite”

Giulia Calcaterra, ex velina di Striscia la Notizia ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, avrebbe visto naufragare la sua love story con Nick Pescetto, content creator e surfista. La relazione durava da quattro anni ma qualcosa sembra che sia andato storto nell’ultimo periodo. A renderlo noto è stata la stessa showgirl 29enne attraverso una serie di Instagram Stories.

Giulia, dopo essere rimasta assente dai social per diversi giorni, è rispuntata sulle piattaforme web. Voce mesta, espressione triste, con uno sconforto palpabile. “Inutile nasconderlo” e “far vedere una finta felicità”, ha confidato ai suoi fan, non celando il momento privato delicato che sta attraversando.

Nel corso del suo sfogo non ha mai nominato il fidanzato (a questo punto, con ogni probabilità, ex). Tuttavia ha seminato più di un indizio che lascia credere che la love story non ci sia più. E tra l’atro la rottura dovrebbe essere giunta non in modo indolore ma con sussulti emotivi piuttosto tumultuosi.

In questi “ultimi 10 giorni non ci sono stata perché ho affrontato situazioni emotive pesanti, adesso è tutto ok“, ha raccontato l’ex velina, che ha aggiunto che nonostante tutto sta cercando di portare avanti la sua vita e tutto quello che la fa stare bene. “Per ora non aggiungo altro”, ha chiosato. In realtà qualcosa in più lo ha aggiunto. E quel qualcosa sembra rimandare proprio a un addio consumatosi in maniera tempestosa con Nick.

“Gli ultimi 4 anni della mia vita li ho passati a costruire qualcosa che non è mai esistita. Quando cadi dalle nuvole ti fai malissimo e smetti di credere nelle cose belle della vita”, ha confessato la Calcaterra, salvo poi assicurare che continuerà a perseguire la felicità. A colpire il riferimento temporale all’ultimo quadriennio, quello cioè che coincide con le tempistiche della love story vissuta con Pescetto.

Chi è Nick Pescetto

Nick Pescetto è un content creator e ‘cacciatore di brividi’ che negli ultimi anni è stato in grado di costruirsi sui social un’appassionata community di fan grazie all’alta qualità dei suoi video. 31 anni, nato in Brasile ma cresciuto in provincia di Genova, è un atleta con l’inclinazione e la passione per gli sport estremi. Perché non farne una forma di business tramite il videomaking? Ed infatti è proprio quello che ha fatto.

Giulia lo ha spesso seguito nei sui viaggi per il mondo, partecipando attivamente alla produzione dei contenuti. Ora la storia d’amore sembra essere giunta irrimediabilmente al capolinea.