Eleonora Giorgi ha fatto il vaccino AstraZeneca: “Sono stata benissimo”

Anche Eleonora Giorgi si è vaccinata contro il Coronavirus. L’attrice lo ha annunciato su Instagram con un lungo video nel quale ha svelato pure il vaccino che le è stato inoculato: il famigerato AstraZeneca. A 67 anni la mamma di Paolo Ciavarro ha ricevuto la prima dose della cura creata dal colosso anglo-svedese e che tanto sta facendo discutere in Italia e nel giro del mondo.

Nel lungo filmato sui social network Eleonora Giorgi si è prima complimentata con la Regione Lazio che si “sta comportando in maniera eccellente, forse è la prima volta in vita mia che vado fiera del Lazio e della città di Roma”. Poi ha rivelato di non aver avuto alcuna reazione particolare al vaccino.

“Sono stata benissimo, quella notte ho dormito come non dormivo da tempo. Il giorno dopo, solo se mi toccavo un po’ il braccio sinistro, mi faceva male sennò era perfetto. Invece quando facevo il vaccino anti-influenzale sentivo più dolore al braccio”

Eleonora Giorgi ha aggiunto col sorriso sulle labbra:

“Si può fare, ci dobbiamo fidare tutti. Vaccinatevi tutti appena toccherà il vostro turno”

Di recente si sono vaccinati con AstraZeneca il cantante Antonello Venditti e l’attore Giulio Berruti. Albano Carrisi ha invece scelto Pfizer dopo aver sollevato più di qualche dubbio sulla cura anglo-svedese.

Eleonora Giorgi oggi, perché ha smesso di recitare

Vaccini a parte, Eleonora Giorgi ha spiegato perché ha smesso di recitare. Nel 2016 è stata protagonista di un episodio di Don Matteo mentre nel 2017 è stata nel cast de La mia famiglia a soqquadro, film diretto da Max Nardari.

Eleonora Giorgi, diventata famosa negli anni Ottanta grazie a pellicole quali Borotalco e Sapore di mare, ha deciso di smettere per mancanza di interesse. Da più di quattro anni non trova più gli stimoli giusti per tornare sul set. Al contrario è sempre pronta ad andare in televisione.

Eleonora Giorgi ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip ed è spesso ospite di Barbara d’Urso, dove ricopre il ruolo di opinionista. La Giorgi ha svelato in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi che la tv le ha restituito la libertà di esprimersi.

Eleonora Giorgi tornerà mai a recitare? Sì, a patto che le venga proposto un ruolo da protagonista assoluta. Nell’attesa è andata a vivere in campagna, dove ha scoperto l’agricoltura biologica che le ha regalato numerosi soddisfazioni.