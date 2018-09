Eleonora Giorgi marito e figli: il nuovo rapporto con Massimo Ciavarro

Chi è Eleonora Giorgi: età, altezza, marito, figli e rapporto con Massimo Ciavarro

Eleonora Giorgi, 64 anni e alta 1.67 cm, è una delle più grandi e amatissime attrici, registe, produttrici e sceneggiatrici italiane. Durante il corso della sua carriera, la donna ha preso parte a svariati film campioni di incasso, come l’indimenticabile ‘Sapore di Mare 2’ e ‘Compagni di Scuola’. Eleonora si è fatta conoscere ed amare anche dal pubblico del piccolo schermo, tra le sue ultimissime partecipazioni ricordiamo quella a Ballando con le Stelle da Milly Carlucci. Ora, l’attrice è pronta a vivere una nuova grande esperienza televisiva, quella del Grande Fratello Vip. Chi è la Giorgi lavorativamente parlando lo sanno un po’ tutti, ma nella vita privata chi è Eleonora?!

Eleonora Giorgi: il rapporto con l’ex marito Massimo Ciavarro e i figli

Eleonora Giorgi è stata legata sentimentalmente, per circa dodici anni, con il collega Massimo Ciavarro. I due si sono conosciuti sul set di Sapore di Mare 2 e da quel momento in poi non si sono mai più lasciati. Insieme hanno avuto un figlio, Paolo Ciavarro. In ogni caso, dopo tanti anni di amore folle si sono lasciati e hanno preso due strade completamente diverse. Oggi, il rapporto tra i due va a gonfie vele. Con il passare del tempo sono riusciti ad appianare ogni divergenza e ad andare d’accordo. Non molto tempo fa, l’attore rivelò di essere riuscito a recuperare il rapporto con suo figlio soprattutto grazie alla mediazione della sua ex moglie Eleonora. Prima della storia con Massimo, la Giorgi è stata sposata ad Angelo Rizzoli da cui ha avuto il suo primogenito, Andrea.

Eleonora Giorgi: tutte le curiosità sull’attrice di Sapore di Mare 2

Eleonora Giorgi è da sempre un’icona di bellezza e sensualità per milioni di italiani e non solo. Proprio a causa di questo particolare, durante gli anni dell’adolescenza, la donna ha iniziato a fare uso di droga, da cui è riuscita ad uscirne grazie al suo primo matrimonio con Angelo.