Lol-Chi ride è fuori 2: Amazon rompe gli indugi, arriva l’annuncio ufficiale

La seconda stagione di Lol – Chi ride è fuori si farà: la notizia era nell’aria da giorni, adesso arriva la conferma ufficiale da Amazon Prime Video Italia, che attraverso i suoi canali social, lungo la giornata di venerdì 23 aprile 2021, ha assicurato che la seconda edizione del format comico ci sarà.

“Nuovi comici torneranno a fare di tutto per non ridere… la stagione 2 di #LOLitalia è stata confermata”. Così Amazon Prime Video su Instagram ha annunciato la notizia. Il profilo di Tv Sorrisi e Canzoni aggiunge inoltre che il cast della prima edizione della trasmissione parteciperà al LOL – Aftershow, un appuntamento da non perdere che sarà disponibile sul canale YouTube di Prime Video Italia, lunedì 26 aprile, a partire dalle ore 12.00.

Come si è detto, i rumors sulla realizzazione della seconda stagione di Lol – Chi ride è fuori hanno sussurrato nei giorni scorsi che lo show sarebbe proseguito con nuove avventure. D’altra parte dopo il successo della prima stagione, sarebbe stato un vero spreco non organizzare altre trame tutte da ‘non’ ridere’. Il totocast è già iniziato. Chi si cimenterà nel teatro controllato da Fedez e Mara Maionchi?

I nomi caldi sono i seguenti: Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Dado, Fabrizio e Claudio de Le Coliche, Debora Villa, Lucia Ocone, Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Ale e Franz, Luciana Littizzetto, Alessandro Bergonzoni. Nei giorni scorsi si è parlato anche di contatti con Nino Frassica. L’attore ha smentito di aver avuto una chiacchierata esplorativa con la produzione del programma, ma ha sottolineato che il progetto gli interessa parecchio. Insomma, se lo si volesse coinvolgere la sua porta è aperta.

Un’altra indiscrezione degli ultimi giorni, divulgata da Dagospia, ha raccontato che le riprese della seconda stagione di Lol potrebbero essere anticipate a maggio e giugno e che la messa in onda su Prime potrebbe già esserci a fine estate o a inizio autunno dell’anno in corso. Quel che è certo è che Fedez e la Maionchi torneranno nella ‘stanza dei bottoni’ per setacciare i risolini di nuovi concorrenti. La regola d’oro resterà la medesima: guai a ridere o si è fuori. Lol!