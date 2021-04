LOL 2 stagione cast: contattati i nuovi comici, ecco chi sono

LOL-Chi ride è fuori è il programma rivelazione del 2021. Un successo travolgente che ha lasciato il segno in un momento difficile per tutti a causa dell’emergenza Coronavirus. Dopo la vittoria di Ciro Priello dei The Jackal Amazon Prime è al lavoro su una seconda stagione da lanciare in autunno. Stando alle prime indiscrezioni sono confermati alla guida dello show Fedez e Mara Maionchi, che hanno regalato brio e spensieratezza.

Il Messaggero fa sapere che sono stati già contattati alcuni comici per la seconda stagione di LOL-Chi ride è fuori. Chi potrebbe dunque entrare nel cast della trasmissione? Si parla di: Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Dado, Fabrizio e Claudio de Le Coliche, Debora Villa, Lucia Ocone, Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Ale e Franz, Luciana Littizzetto, Alessandro Bergonzoni.

Nei giorni scorsi era circolato anche il nome di Nino Frassica: l’attore siciliano ha chiarito su Facebook e Instagram di non aver ricevuto alcuna proposta da parte di Amazon Prime. La star di Don Matteo si è detto però assai interessato al progetto: la piattaforma streaming prenderà in considerazione la sua candidatura?

Al momento, va ribadito, si tratta solo di indiscrezioni: nessun nome è stato ancora confermato. Di sicuro LOL sarebbe una buona occasione per tutti i comici per farsi conoscere meglio dal grande pubblico. Un’avventura divertente e fuori dagli schemi, che gioverebbe alla carriera di tutti. Come sta accadendo a chi ha partecipato alla prima edizione.

Grazie a LOL-Chi ride è fuori ha avuto nuova linfa vitale la carriera di Lillo Petro del duo Lillo & Greg. Dopo aver combattuto contro il Covid-19 il comico 58enne è praticamente rinato grazie a questa trasmissione. Le sue espressioni, il suo umorismo e la sua simpatia hanno conquistato il pubblico. Senza dimenticare Poseman, il super eroe diventato nel giro di pochi giorni protagonista indiscusso dei social network.

Michela Giraud ha invece inciso e pubblicato dopo la fine di LOL ‘Mig*****e pazzo’, la canzone cantata nel corso dello show e diventata subito un tormentone. Per non parlare della frase-mantra di Elio/Gioconda: “Ma sarann ca**i miei?”. Insomma, si attende con trepidazione la seconda stagione…