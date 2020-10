Lillo Petrolo del duo Lillo e Greg positivo al Covid: “Virus devastante”

Si allunga la lista di personaggi famosi che hanno contratto il Coronavirus. L’ultimo a parlarne è stato Lillo Petrolo, noto comico conosciuto per il duo Lillo e Greg che forma insieme al fidato amico e collega Claudio Gregori.

L’attore ha dato l’annuncio a Linea d’Ombra, il Festival del cinema di Salerno, al quale ha preso parte via webcam. Intervistato dal direttore artistico Boris Sollazzo Lillo ha spiegato il motivo della sua assenza alla kermesse.

Petrolo ha contratto il Covid-19 e da settimane è in quarantena. Il 58enne sta male da ben venti giorni, con forti dolori alle ossa e alle ginocchia. L’artista ha dichiarato:

“Sto sotto controllo, ma ora ne ho capito la forza virale, questo virus ha una forza devastante. È una cosa che dura venti giorni, con dolori fortissimi alle ossa e alle ginocchia. È un’influenza moltiplicata per dieci. Io so perché me lo sono preso, so di aver fatto una “str****ta”, non la rifarei, anche perché a causa di questa “str****ta” me lo sono preso”

Lillo – vero nome Pasquale Petrolo – ha preferito non svelare ulteriori dettagli su questa mancanza di attenzione che gli è costata cara. Ha però invitato tutti a prestare la massima attenzione visto che con questo virus non si scherza:

“Si può fare tutto, ma in sicurezza. Bisogna stare molto attenti. È un virus di una forza devastante”

Nonostante il nuovo Dpcm – che ha chiuso di fatto cinema e teatri – Petrolo trova molto sicure le sale cinematografiche, dove c’è la possibilità di mantenere una certa distanza e per tutto il tempo della proiezione bisogna indossare la mascherina.

Chi è Lillo Petrolo

Lillo Petrolo è noto a tutti per il duo comico che forma con Claudio Gregori: Lillo e Greg. I due si sono conosciuti negli anni Ottanta, quando entrambi lavoravano in una casa editrice di Roma come autori di fumetti comici.

Abbandonato quel lavoro – a causa del fallimento dell’azienda – i due hanno continuato a lavorare in coppia come autori radiofonici e televisivi. Subito dopo hanno intrapreso anche la strada della recitazione con sketch e film sul grande schermo.

Tra le tante pellicole di successo: Colpi di fulmine, Un Natale stupefacente, Natale col Boss, Natale a Londra-Dio salvi la regina.

In televisione hanno presto parte a Le Iene, Stracult, Cocktail d’amore, Fratelli e Sorelle d’Italia, Ciao Darwin, Domenica In.

Se Greg è convolato a nozze nel 2014 con Nicoletta, che non fa parte del mondo dello spettacolo, la vita privata di Lillo è davvero top secret. A quanto pare non è sposato e non ha figli.