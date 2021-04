GF Vip, battutaccia della De Grenet sulla Orlando: riesplodono gli attriti

Il Grande Fratello Vip 5 si è concluso ormai da diverse settimane, eppure non si sono concluse le polemiche ad esso collegato. Samantha De Grenet, intervistata di recente dal settimanale Mio, ha infatti riacceso la miccia, rifilando una sonora stoccata a Stefania Orlando. Tutto è partito da una domanda: le è stato chiesto cosa ci fosse di vero nello spiffero che la vorrebbe gelosa dell’amicizia nata all’interno della Casa più spiata d’Italia tra la collega e Tommaso Zorzi.

Samantha ha prima sottolineato che ormai il GF Vip si è concluso da un pezzo ed è quindi inutile parlare di fatti inerenti al reality; poi ha puntualizzato che “qualcuno vede cose che non esistono”, sostenendo che le amicizie vere nascono dal quotidiano e difficilmente in un programma tv può sbocciare un rapporto come quello del vissuto ‘reale’; infine la stilettata alla conduttrice romana: “Stefania Orlando non so chi sia”.

Le parole di Samantha non sono passate inosservate, tanto che su Twitter sono finiti in tendenza due hashtag relativi alla vicenda, #nonsochisia e #stefaniaorlando. Tra chi ha lanciato un cinguettio c’è stato anche il marito dell’ex presentatrice de I Fatti Vostri. “Mia moglie? Non so chi sia”, ha twittato con una punta di sarcasmo e ironia Simone Gianlorenzi.

Anche la Orlando pare che abbia speso qualche parolina sulla questione. Il ‘pare’ è d’obbligo, visto che non ha citato espressamente l’ex compagna di avventura al GF Vip 5. Però tutto fa pensare che la Stories che ha pubblicato nelle scorse ore sia proprio una risposta a quanto dichiarato dalla De Grenet al settimanale Mio.

“Ci sono persone che non ti sopportano, ti criticano, eppure non possono fare a meno di osservarti. Perché quello che guardano della tua vita è comunque più interessante della loro”, ha chiosato Stefania in una Stories Instagram.

Grande Fratello Vip 5, riesplodono i dissapori mai sopiti tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet

All’interno della Casa più spiata d’Italia, le due showgirl si sono scontrate più volte, a tratti anche in modo ruvido e deciso. Con il passare delle settimane, però, la loro convivenza si è fatta via via più tranquilla e i battibecchi sono stati sempre meno. Gli attriti parevano essere stati archiviati. Evidentemente non del tutto, almeno a giudicare dall’ultima intervista della De Grenet. Altro giro, altra polemica!