Samantha De Grenet avverte Antonella Elia: “Ti trascino in tribunale”

A un mese dalla fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip continuano a rivangare rancori, liti e incomprensioni nati durante il reality show. Uno scontro frontale a colpi di insulti è stato quello tra Antonella Elia e Samantha De Grenet, la quale non riesce a dimenticare. Secondo l’ex gieffina il body shaming che le ha riservato l’opinionista di Alfonso Signorini stato tremendo. Intervistata dal settimanale NuovoTv ha lanciato un avvertimento alla Elia:

“Se mi insulti ancora, io ti trascino in tribunale”

Antonella l’ha presa in giro per l’aspetto fisico, parla male di lei quando va ospite nei salotti televisivi. Solo Samantha sa quello che ha passato dopo un tumore. Molto difficile è stato per Samantha guardarsi allo specchio causa della sua malattia. Quindi il fatto che Antonella le abbia detto che è ingrassata l’ha toccata per quello che ha vissuto, non perché le interessi il grasso o il magro.

Al Grande Fratello Vip l’ha presa di mira sin dal primo giorno che ha varcato la famosa porta rossa di Cinecittà, dicendole che era aggressiva e che era entrata nel reality show a gamba testa, ma non è stato affatto così. Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti ha ammesso: “Non le ho dato dell’imbecille come lei sostiene, anche se oggi potrei cambiare idea” .

Ad oggi pensa che non ci possa essere una rappacificazione in futuro, poiché il limite è stato oltrepassato. Al momento non ha alcuna intenzione di agire per via legali perché i tribunali rannoda pensare a cose più importanti di una lite tra Samantha De Grenet e Antonella Elia. Naturalmente cambierà idea se la fidanzata di Pietro Delle Piane continuerà a inferire.

Sulla sua esperienza fatta come concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip Samantha De Grenet ha confessato che è stata una opportunità incredibile e lavorativa inuma momento il cui il lavoro è poco. A breve firmerà per una campagna pubblicitaria di moda e poi ogni settimana è opinionista dei programmi di Barbara d’Urso, Pomeriggio 5 e Domenica Live.

Antonella Elia felice con Pietro Delle Piane: l’amore ritrovato dopo Temptation

Tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia è risbocciato l’amore. L’attore e l’ex opinionista del reality più spiato d’Italia si erano lasciati dopo l’avventura a Temptation Island la scorsa estate. Durante il viaggio dei sentimenti, l’uomo si era mostrato poco rispettoso nei suoi confronti anche se ha ammesso di avere recitato scatenando azioni legali da parte della Fascino.