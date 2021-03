Pietro Delle Piane: “Ho recitato a Temptation”. D’Urso prende le distanze

Durante la puntata di domenica 14 marzo 2021 di Live – Non è la d’Urso Pietro Delle Piane ha affermato: “Ho recitato un ruolo a Temptation Island”. L’attore, insieme alla compagna Antonella Elia, si è confrontato con le cinque sfere. La coppia si è mostrata per la prima volta in televisione dopo la pace ritrovata e ha risposto alle curiosità di vari ospiti in studio e in collegamento. Tra questi anche Rita dalla Chiesa che, con schiettezza, ha dichiarato che l’uomo non sia la persona adatta per stare accanto ad Antonella Elia. Delle Piane ha replicato sostenendo di avere interpretato un ruolo nel programma e si è auto-definito una persona perbene e corretta.

Una dichiarazione che, sul momento, è sfuggita all’attenzione della padrona di casa. Prima di lanciare lo spazio dedicato alle recenti dichiarazioni fatte da Meghan Markle ed Henry, duca di Sussex, è stata costretta a leggere un comunicato su invito degli autori. Barbara D’Urso ha fatto una precisazione importante:

“Pietro ha detto di aver recitato un ruolo a Temptation Island. S ne assumerà le responsabilità noi ne prendiamo le distanze perché nessuno deve interpretare un ruolo nel programma, non è copionato. Questo lo sappiamo, ho tentato appena ho sentito la parola Temptation Island di dire non paliamo di questa trasmissione perché non mi permetterei mai”

Qualche settimana fa Dagospia ha svelato che Maria De Filippi ha chiesto e ottenuto da Mediaset una clausola nel suo contratto che proibisse a Barbara d’Urso di trattare i temi che riguardano le sue trasmissioni e di sfruttare anche i suoi personaggi. Pietro Delle Piane è nei guai non tanto per aver nominato la sua partecipazione alla trasmissione dell’estate di Canale 5 record di ascolti, ma per aver dichiarato di avere recitato.

Quali saranno adesso le conseguenze? Non è la prima volta che Pietro delle Piane commette delle gaffe durante le sue ospitate nei programmi tv, in particolare in quelli di Barbara d’Urso, ma questa volta non ha fatto i conti con Maria de Filippi.

Pietro Delle Piane a Temptation Island: le dure parole contro Antonella Elia

Durante la sua esperienza a Temptation Island Pietro Delle Piane non ha spiccato per le sue azioni e per le sue parole. Ha parlato di Antonella Elia come una cinquantenne fagocitata dalla solitudine e dall’essere priva di discendenza. Una donna senza figli che guarda al futuro con sconcerto e paura poiché priva di sostegno morale. Tutto ciò fa parte di una commedia messa in atto? E con quale scopo?