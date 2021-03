Antonella Elia spiazza a Live su Pietro: “Non mi importa se mi tradisce”

È tornata nel salotto di Live-Non è la d’Urso Antonella Elia. L’opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, insieme al fidanzato Pietro Delle Piane, si è scontrata contro le cinque sfere. Per un periodo la coppia si è lasciata. Avevano deciso di dirsi addio dopo l’esperienza a Temptation Island e si sono ritrovati dopo alti e bassi. Questo, però, ha fatto storcere il naso a molti alla luce di quello che ha fatto Pietro nei confronti di Antonella durante il viaggio nei sentimenti. La Elia ha spiazzato tutti nel programma di Barbara d’Urso sostenendo: “Non mi importa se mi ha tradita o meno”, altrimenti il rapporto sarebbe noioso. Nessuno ha capito se le sue parole fossero ironiche o meno. Poi ha aggiunto che è una donna e non una santa, a lei gli uomini fedeli annoiano. Crede alla fedeltà di Pietro Delle Piane ma anche se fosse infedele “sti cavoli”.

Giovanni Ciacci, ospite di Barbara d’Urso tra gli sferati, suggerendole di allontanarsi dall’uomo, ma l’ex volto del reality show più spiato dagli italiani ha spiegato perché è sicura del suo rapporto:

“Per lui ho un reale trasporto, che credo di non aver mai avuto in vita mia per nessun uomo”

In collegamento con Live-Non è la d’Urso anche Rita Dalla Chiesa che, in una intervista recente a un settimanale, ha mosso delle accuse alla Elia. L’ex padrona di casa di Forum ha bocciato il suo ruolo di opinionista perché troppo dura, scontrosa e accanita nei confronti di altre donne. Come non ricordare gli scontri e le parole pronunciate su Elisabetta Gregoraci e Samantha De Grenet al GF Vip. Su Pietro, invece, le ha consigliato di trovarsi un uomo che la faccia stare bene dopo le varie delusioni dell’ultimo anno.

Nella trasmissione della d’Urso dalla Chiesa ha confessato ad Antonella Elia che vorrebbe che non si faccia condizionare da Delle Piane che le sembra avere molta presa su di lei e la faccia cambiare. L’ex valletta di Mike Bongiorno ha replicato ammettendo di non essere mai cambiata.

Anche Simona Izzo, tra gli sforati, ha sostenuto che Antonella è una persona empatica ma spietata, muovendo l’accusa che i due sono due attori e continuano a fare uno sceneggiato.