Rita dalla Chiesa contro Antonella Elia: “Ti rovinerai la carriera”

La promozione di Antonella Elia come opinionistadel Grande Fratello Vip continua a far discutere. Il ruolo le calza a pennello, ma le sue sfuriate continue fanno storcere il naso a molti. Rita dalla Chiesa stenta a riconoscerla. Lo storico volto di Forum ha rilasciato una intervista al settimanale Nuovo Tv dichiarando di non aspettarsi di vedere la valletta di Corrado cambiare in questo modo. I due volti televisivi hanno lavorato in passato insieme. Da garbata e ironica al fianco di grandi nomi dello spettacolo a opinionista televisiva aggressiva: la Elia sembra essere cambiata tanto. Di questo sembra essere più che convinta la conduttrice:

“Sembra che ce l’abbia con qualcuno o probabilmente ce l’ha solo con se stessa. Credo che nell’ultimo anno e mezzo lei abbia sofferto e continui a soffrire per Pietro Delle Piane. Ma non deve far pagare il suo personale momento di crisi alle altre donne”

Questa volta pare definitivamente chiusa la storia con l’attore. I due si erano già lasciati a Temptation Island, nell’edizione 2020. In quell’occasione era stata proprio la Elia a decidere di troncare con Pietro dopo aver ascoltato una serie di frasi pronunciate dal compagno davvero inaccettabili. La riappacificazione è avvenuta lontano dalle telecamere dopo la partecipazione all’isola delle tentazioni, ma non c’è stato nulla da fare.

Rita Dalla Chiesa ha commentato anche il faccia a faccia tra Antonella e Samantha de Grenet. Secondo la giornalista il suo attacco sarebbe stato da manuale, l’avrebbe colpita nei punti deboli di tutte le donne, ovvero i chili in più e l’età. Crede che fosse in buona fede e non sapesse nulla dei problemi di salute di Samantha a causa delle cure per il tumore:

“Conoscendo Antonella penso che ci sia rimasta male quando ha scoperto di aver urtato la sensibilità della De Grenet. Pur avendo la possibilità di scusarsi non l’ha fatto”

Inoltre non ha gradito l’attacco a Stefania Orlando, che di certo non aveva bisogno di invitarla al suo matrimonio per avere visibilità, o quando ha definito Elisabetta Gregoraci ‘gatta in calore’: “Certe parole o prese di posizione non le appartengono”. Di recente, a proposito della showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore, Barbara d’Urso ha preso le difese di Antonella a Pomeriggio 5.

Il consiglio che dalla Chiesa tiene a dare alla Elia è quello di stare attenta “perché rischia di rovinarsi la carriera”. Secondo il suo punto di vista avrebbe bisogno di avere accanto un uomo che non la metta in competizione con le altre donne e si augura che possa incontrare un nuovo amore di cui potersi fidare e che riporti in luce la vera lei.