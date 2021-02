Barbara d’Urso difende la Elia contro Gregoraci: “L’avrei fatto anch’io”

Per festeggiare il suo quarantunesimo compleanno, Elisabetta Gregoraci si è presentata qualche giorno fa al Grande Fratello Vip con un abito molto criticato da Antonella Elia. Non scorre buon sangue tra le due donne. Durante la permanenza nella Casa di Cinecittà l’ex moglie di Briatore è stata spesso oggetto di forti critiche da parte sua. La conduttrice di Battiti Live ha deciso di dire addio alle giacche e ai pantaloni, indossando un abito trasparente che ha messo in mostra l’intimo e ha stupito non soltanto il pubblico presente in studio ma anche i telespettatori da casa.

Il modello scelto è stato un bustier a sirena aderente, realizzato in tulle trasparente con scollo a cuore e senza spalline. Apprezzato da tutti, tranne che dall’opinionista di Alfonso Signorini che ha parlato solo di “mutande e reggiseno”, sottolineando il suo dissenso con la frase “ti sei dimenticata i vestiti a casa?” Questo è stato uno degli argomenti affrontati nella puntata di Pomeriggio 5 di giovedì 11 febbraio 2021.

Tra gli ospiti anche Pietro Dalle Piane, ex compagno di Antonella Elia, che ha dichiarato di aver trovato troppo eccessivo il vestito indossato dalla Gregoraci. La concorrente della prima edizione del Grande Fratello Roberta Beta, invece, ha sostenuto che si è trattato di una provocazione ai danni della showgirl:

“Provocazione divertente perché se lo può permettere. Antonella sta esagerando, non c’è motivo e questo va contro se stessa. Questi commenti non piacciono al pubblico”

Barbara d’Urso ha difeso Antonella Elia. La presentatrice non si è trovata d’accordo con il pensiero espresso dalla sua opinionista e ha dichiarato in diretta:

“Ma cosa ha fatto obiettivamente? Ha detto ‘ma hai dimenticato i vestiti’. Lo avrei fatto anch’io, ma dai”

La padrona di casa del contenitore pomeridiano di Canale 5, quindi, si è schierata dalla parte soubrette e ha mandato in onda un servizio in cui sono stati mostrati alcuni dei momenti difficili che ha dovuto affrontare nella sua vita.

Come è noto, l’ex volto di Non è la Rai è rimasta orfana a soli quattordici anni. Un dolore che forse ha cercato di nascondere dietro la corazza da provocatrice. Antonella non risparmia proprio nessuno e il ruolo che riveste al GF Vip le calza a pennello. La d’Urso ha asserito: “Ha tante fragilità, a Domenica Live si commosse e si mise pure a piangere” .

Nel corso della puntata è stato anche discusso il finto gossip Baccini-Ruta. Nelle ultime ore il cantante ha rotto il silenzio e ha dato una versione dei fatti più dettagliata sui social, soprattutto dopo i numerosi attacchi ricevuti.