GF Vip Maria Teresa Ruta, Baccini arrabbiato: “È una violenza”

Il cantante ha ricevuto numerose critiche per come ha trattato la concorrente del reality di Signorini e ha deciso di chiarire ancora una volta questo finto gossip

Dopo il suo intervento al Grande Fratello Vip, Francesco Baccini è tornato a commentare sui social l’incontro con Maria Teresa Ruta. Ha risposto anche alle numerose critiche di quanti lo hanno attaccato per il modo in cui ha trattato la concorrente. Il presunto flirt avuto più di vent’anni fa è stato categoricamente smentito.

Era stata proprio l’ex volto Rai a fare il nome del genovese, come una sua fiamma del passato. Il cantautore ha chiarito finalmente come sono andate le cose tra loro. Secondo la sua versione dei fatti, ha confessato di essere stato due sere a cena da Maria Teresa a vedere il Festival di Sanremo e tra loro non è accaduto nulla di nulla. La Ruta è passata per bugiarda, mentre il cantautore ha dichiarato sui social di essere stato chiamato in causa in una cosa inesistente:

“Potevo far finta di niente, solo che per i prossimi cinque anni chiunque avrei incontrato avrebbe rotto i cogl**ni con ‘ma ti sei trom**to la Ruta?’ e avrei dovuto rispondere di no a tutti”

Come ha sostenuto Baccini, le cose si prendono di petto. Se una persona non ha nulla da nascondere chiarisce pubblicamente anche perchè, spesso, la tv dimentica che esistono le persone e non soltanto i personaggi:

“Mi dicono ‘la Ruta parla di te’ e mi chiedo come fa a parlare lei di me se, nel caso, potrei parlare più io di lei, visto ciò che è successo”

Un gossip falso quello tra Baccini e la Ruta che ha costretto Francesco a scendere in campo per difendere la sua vita privata, dal momento che il gossip non ha mai saputo niente di lui:

“Erano anni che non andavo su Canale 5. Non solo ho fatto picco di ascolti, 38% di share, mi sono venuti a prendere loro”

Maria Teresa Ruta, Baccini tira una frecciata al GF Vip: “Cosa c’entro io lì?”

L’autore di Sotto Questo Sole avrebbe ricevuto numerosi messaggi dopo la puntata del reality show di Signorini contenenti una serie di appunti sul suo essere stato sgarbato nei confronti della Ruta.

Come da lui sostenuto, molti utenti gli hanno fatto notare che avrebbe svelato dettagli di un fatto privato lasciando intendere che all’epoca dei fatti la concorrente avrebbe tradito il suo compagno.

Dopo aver preso visione di tutto ciò Francesco è sbottato sottolinando che alla fine si sarebbe dovuto arrabbiare come una iena e invece l’ha buttata sul ridere: “È una violenza, io non ne avevo mai fatto cenno con nessuno” Poi ha tirato una frecciatina al GF Vip:

“Cosa c’entro io in un contenitore dove la musica non esiste?”

Chiarirà tutto in tv? La settimana scorsa ha dato forfait a Barbara d’Urso per andare al GF Vip. In questo modo Signorini ha ottenuto l’esclusiva in toto dei fatti. La conduttrice potrebbe annunciare la sua presenza nella prossima puntata di Live Non è la d’Urso. Questo finto gossip sembra aver appassionato davvero tutti: la curiosità dei telespettatori sarà soddisfatta?