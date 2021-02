By

Le incoerenze nei racconti e le bugie di Maria Teresa Ruta su Francesco Baccini hanno messo l’inquilina in una posizione ambigua agli occhi dei concorrenti del GF Vip e dei telespettatori. A poche settimane dalla finale dell’attuale edizione del reality show, la conduttrice rischia di non arrivarci. Sta facendo il giro del web un video in cui l’ex volto Rai si confronta con Dayane Mello. Proprio da questa chiacchierata ha scoperto di essere stata nominata da Tommaso Zorzi. Nel filmato in questione Maria Teresa Ruta dice:

“Quando litigava con Stefania, purché non litigassero, ho inventato la cosa di Filippo e un sacco di altre cose per far scoppiare bombe”

A cosa si riferisce con tale affermazione? Probabilmente ha lasciato intendere che Filippo Nardi avrebbe indotto Tommaso Zorzi a nominare Stefania Orlando. Questo dubbio è stato sollevato da Sonia Lorenzini che ha twittato il video. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha mai provato grande simpatia nei confronti della showgirl: “Ero rimasta a Baccini. Maria Teresa che combini?” Alla ragazza è stato fato notare come siano andate realmente le cose e come abbia frainteso le parole della Ruta. L’influencer ha replicato:

“Se così fosse ben venga, ma queste parole mi sembrano molto chiare. Metto una ipotesi davanti a quello che ho sentito ma vedo che l’italiano ai più non viene compreso. Fa lo stesso”

La Casa è divisa dopo che Baccini ha scoperto gli altarini in diretta. Questo, però, non ha fatto rassegnare Zorzi che continua a indagare.

Sonia ti invito a guardare per intero questo discorso o a chiedere delucidazioni a persone obiettive, perché 13 secondi di video estrapolati dal contesto non hanno senso sinceramente — maddie fagiolina✨ (@sunflower_two) February 9, 2021

Maria Teresa Ruta, Guenda Goria confessa: “Mio padre è ancora innamorato di lei”

In una lunga intervista rilasciata a Il Giornale, Guenda Goria ha raccontato il suo percorso fatto al GF Vip e il suo rapporto con i genitori, oltre che con gli uomini. Secondo la ragazza Amadeo Goria è ancora innamorato della Ruta:

“Non lo ammetterebbe mai. Non a caso lui mi ha attaccato quando io sono andata contro mia mamma, da non credere dove riesce ad arrivare per difenderla”

Ricordiamo che la concorrente è fidanzata con Roberto Zappulla e, come sostenuto da Guenda, il padre Amedeo rispetta questo sentimento. Secondo il suo punto di vista, la madre ha fatto una scelta di passione incontrando un grande amore e vivendolo in modo esclusivo e totalizzante: “Da donna l’ho capita, da figlia meno”.

Intanto Maria Teresa è arrivata alla ventiduesima nomination. Per festeggiare questo record lo staff della giornalista ha deciso di coinvolgere i fan a giocare con un filtro su Instagram con il quale tutti potremmo nominarla da oggi. Lo staff ha precisato che è solo un gioco e naturalmente le nomination degli utenti social non avranno effetto alcuno sul reality show di Alfonso Signorini.