GF Vip, la Ruta delusa da Baccini ma insiste: Zorzi indaga, chi ha mentito?

Nella notte Tommaso Zorzi ha provato a vederci chiaro nell’incontro tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini al GF Vip. Le due versioni infatti non combaciano, soprattutto sui dettagli più rilevanti, così i Vipponi hanno iniziato a domandarsi chi avesse mentito fra i due. Anche perché alcuni di loro non tollererebbero se la Ruta li avesse presi in giro con questa storia. Dopo la puntata quindi Tommaso ha chiesto a Maria Teresa se Baccini avesse mentito, facendole capire che avrebbe potuto insistere se la verità è quella detta da lei. Anche perché ieri sera non ha fatto una bella figura, ma è passata anzi per bugiarda. Maria Teresa ha continuato a dire e a non dire, dicendo che poco importa come sia andata.

Maria Teresa ha tenuto a precisare una cosa su tutte: ha detto che è stata Guenda a beccarli perché non voleva mettere in mezzo altre persone. L’altra persa sarebbe un compagno che aveva in quel periodo, una storia durata cinque anni anche se non è stato un amore importante. Ma Tommaso era interessato a chiarire altri punti, perché su questo c’erano pochi dubbi. Insomma era comprensibile il perché avesse parlato di Guenda e non della terza persona. Ma quando Tommaso le ha chiesto se ci sono state o meno le altre sere di cui ha parlato, la Ruta ha tentato sempre di chiudere il discorso. “Lascia perdere, quello che ha detto lui per me va bene”, ha risposto così a Zorzi. Le hanno fatto presente che è passata per una persona che ha mentito, ma lei sembrava serena e tranquilla. Quasi come se non volesse aggiungere altro.

“Sono già abbastanza nei guai così”, ha aggiunto anche se la sua famiglia era al corrente di tutto. Zorzi quindi le ha spiegato che non vorrebbe che lei passasse per una persona che ha detto bugie. “Va bene quello che ha detto Francesco”, ha insistito Maria Teresa. Il discorso è andato avanti per un po’ così, con Tommaso che provava a farle capire il punto e Maria Teresa che probabilmente era intenzionata a chiudere la questione. Questa è stata almeno l’impressione vedendo la scena, anche perché ha definito il tutto una faccenda “delicata”, insomma non voleva tirare fuori questo scheletro dall’armadio. Anche perché ha invitato un uomo a casa avendo un compagno, quindi si è trattato di un tradimento, seppure lei non considerasse un amore importante quello con l’uomo che l’ha beccata con Baccini.

Alla Ruta pare che le cose stiano bene così: “Non ricordo bene, è passato troppo tempo. Preferisco passare per bugiarda o smemorata, va bene così. Imprecisa”. Insomma, anche da questo confronto con Tommaso e Stefania è sembrato che Maria Teresa non fosse d’accordo con la versione di Baccini. Ma ha preferito non insistere per non andare avanti con questo gossip. Di sicuro se tornasse indietro forse non ne parlerebbe più, ma il danno è stato ormai fatto. Forse Maria Teresa vuole mettere a tacere la questione anche perché non si aspettava che Baccini parlasse della terza persona. A tal proposito infatti ha detto: “Lui ci ha messo il carico da novanta. Non gli costava niente dire che siamo stati interrotti da Guenda. Ma va bene, ha voluto precisare”.

Ha confermato che si sono visti due sere in quella settimana di Sanremo, mentre Baccini ha parlato di una sera soltanto. In effetti ieri sera Maria Teresa Ruta è stata smentita da Baccini, quindi agli occhi di molti è passata per bugiarda. Ma pare anche evidente da questo post puntata che lei non abbia intenzione di avviare un dibattito tra lei e il cantante. “Se non sei bugiarda non passare da bugiarda”, le ha consigliato Tommaso. Ma lei sembra convinta di voler mettere a tacere la questione. Qualsiasi sia la verità, non sembra volerne più parlare.