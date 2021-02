GF Vip Ruta, Baccini scopre gli altarini: “Fu un uomo a interromperci”

Maria Teresa Ruta è stata protagonista di ben 21 nomination al Grande Fratello Vip 5. Alfonso Signorini è tornato sulla questione nel corso della puntata in onda questa sera, lunedì 8 febbraio. Ma non è stato questo l’argomento principale che ha portato al centro della scena la Ruta. Infatti, inaspettatamente ha raggiunto la Casa più spiata d’Italia Francesco Baccini. Lunedì scorso, incitata da Signorini, Maria Teresa si è lasciata andare ad alcune confessioni che riguardano la sua vita sentimentale. Tra i suoi flirt del passato è spuntato fuori quello con il cantautore genovese. In questi giorni se ne è parlato molto ed ecco che è arrivato il momento per la conduttrice di avere un confronto con il diretto interessato.

Inizialmente i suoi coinquilini hanno pensato che avrebbe incontrato Roberto. Ma lei stessa si è mostrata dubbiosa al riguardo, convinta che il suo compagno non entrerebbe nella Casa per farle una sorpresa. Ed ecco che in passerella la Ruta si è ritrovata di fronte a Baccini. Quest’ultimo ha raccontato come andò realmente tra loro. Scendendo nel dettaglio il cantautore ha rivelato di aver visto Maria Teresa qualche volta. La prima volta è stato invitato da Maria Teresa a casa sua, dove hanno parlato di musica e suonato il pianoforte insieme a Guenda Goria, all’epoca una ragazzina. “Una serata tranquillissima”, ha affermato Baccini.

Dopo di che, il cantante si è soffermato sull’episodio raccontato dalla gieffina la scorsa settimana. La conduttrice aveva rivelato di aver invitato a casa sua Francesco per seguire insieme il Festival di Sanremo. Non solo, aveva precisato che furono beccati insieme sul divano da sua figlia Guenda, la quale aveva confermato il tutto. Ma ecco che Baccini ha raccontato l’episodio allo stesso modo, fatta eccezione per un dettaglio: a beccarli non fu la giovane Goria, bensì un uomo. “Mi è successa una roba che nella vita non te la scordi più”, ha affermato il cantautore. Inizialmente pensò che si trattasse di un ladro, ma poi Maria Teresa iniziò una discussione con quest’uomo. Francesco ha proseguito il racconto:

“Lei era pietrificata da una parte, io pietrificato dall’altra. Era inca…o nero, ho pensato ‘se dico qualcosa peggioro la situazione”.

Baccini ha spiegato che poi, sperando di passare inosservato, prese il cappotto e tornò a casa sua. In seguito, lui e Maria Teresa non si sentirono più. La Ruta ha confermato tutto ciò che ha raccontato il cantautore, ma ha preferito non rivelare il nome della persona che li ha interrotti:

“Era una persona che mi ha fatto compagnia per cinque anni. Mi ha aiutata, qualche volta siamo andati al cinema, a cena insieme, accompagnava i ragazzi a scuola, aveva le chiavi di casa”.

Detto ciò, ha precisato che con questa persona si volevano molto bene. Da parte sua, però, non c’era amore. Non si trattava di Amedeo Goria o Roberto; Signorini non è riuscito a scoprire l’identità di quest’uomo misterioso.