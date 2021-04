Kate Middleton, parla la sosia: “Ecco quanto ho guadagnato in questi anni”

La fermavano per strada, convinti di essere innanzi a Kate Middleton, la duchessa di Cambridge. Tutta colpa o merito della sua straordinaria somiglianza con la moglie del Principe William. E invece chi gli stava di fronte era Gabriella Munro Douglas, 33enne inglese, che ha deciso di sfruttare a suo favore questa peculiare qualità. Così, come ha raccontato in una intervista rilasciata al tabloid The Sun, spinta anche dalla madre e dalla nonna, ha iniziato ad inviare le sue fotografie a un’agenzia di controfigure. Mai idea fu più azzeccata: vagliati gli scatti, Gabriella è stata assunta ed ha guadagnato un bel gruzzoletto.

Il cachet per avere la ‘finta’ Kate agli eventi oscillava tra le 650 e le 1000 sterline (circa 1.150 euro) a manifestazione. Una cifra niente male che ha permesso negli anni alla Douglas di mettersi da parte un bel po’ di soldini. Al The Sun, la sosia della Middleton, ha infatti confidato che con i guadagni è riuscita a comperarsi un appartamento. Ad aiutarla anche il fatto che è originaria di Londra e dunque non ha dovuto fare grandi spostamenti.

I primi lavori sono giunti circa una decina di anni fa, ancor prima del matrimonio tra William e Kate. Era proprio il periodo in cui la Duchessa di Cambridge ha cominciato ad essere chiacchieratissima dai tabloid. “Le cose sono davvero decollate. La febbre di Kate era enorme. Lavoravo ogni giorno, anche di notte e nei fine settimana, il che era estenuante, ma mi piaceva”, ha raccontato Gabriella, la quale, per sostenere in modo credibile il ruolo di sosia, ha dovuto imparare lo stile della Middleton. Dal modo di vestirsi, a quello di truccarsi, fino al portamento da tenere: lo studio della parte è stato ‘matto’ ma remunerativo.

Una delle ‘missioni’ in veste di ‘finta’ Kate l’ha persino portata a fare un’apparizione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra 2012 e in trasmissioni tv come The Xtra Factor di ITV. “Non dimenticherò mai che Harry Styles mi ha chiesto di fare una foto con me”, ha confessato.

Oggi Gabriella ha tolto i panni della Duchessa di Cambridge, dimora nel sud-ovest di Londra ed è felice con il suo compagno Michael Douglas, 36 anni. Dalla relazione sono nate due figlie gemelle di sette mesi, May e Joy.