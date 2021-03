Kate “inorridita” da Meghan mentre William teme Harry: ecco perché

L’intervista esplosiva di Meghan Markle e del Principe Harry a Oprah Winfrey continua a far discutere. Ma soprattutto continua a seminare malumori tra i reali. Questo almeno è ciò che sostengono i ben informati che seguono da vicino le vicende della sovrana e dei suoi congiunti. Le ultime news sulla questione dicono che Kate Middleton, moglie di William e Duchessa di Cambridge, sia “inorridita” e “mortificata” per le dichiarazioni rilasciate dalla cognata sul suo conto (Meghan ha detto che è scoppiata a piangere per colpa di Kate, nel 2018, alla vigilia del suo royal wedding, in quanto la cognata avrebbe avuto da ridire per delle calze della piccola principessa Charlotte – figlia di Kate e William).

L’episodio era già stato oggetto dell’attenzione dei tabloid ma da parte delle dirette interessate, all’epoca del fatto, non giunse né conferma né smentita, in pieno stile reale. Quello stile che la Markle ora ha rotto, dicendo, in certi frangenti, peste e corna della vita di corte. Ed è tale atteggiamento che avrebbe mandato su tutte le furie la Middleton.

Secondo quanto riferisce l’esperta reale Katie Nicholl, Kate sarebbe “inorridita” per le parole di Meghan. Motivo? La moglie di Harry sa benissimo che la consorte di William non ha mai voluto che “venisse fuori alcuna notizia che potesse avallare una spaccatura” in famiglia. Meghan però se ne sarebbe infischiata di tale volontà della cognata spifferando il tutto, naturalmente secondo la sua versione.

Nicholl ha aggiunto che tutti sanno che Kate è molto “discreta” e che non tollera che la sua reputazione e quella della famiglia siano oggetto di chiacchiericcio. “Non si sente mai parlare di litigi con nessuno perché è molto attenta al modo in cui tratta gli altri”, ha inoltre detto Nicholl, spiegando che proprio per come stanno andando le cose sarebbe “mortificata”. Ma c’è dell’altro: la Middleton avrebbe visto l’agire di Harry e Meghan come un tiro mancino poiché la coppia sa bene che i reali non replicano mai alle dicerie sul loro conto.

Insomma, da un lato Harry e l’ex star di Suits hanno rotto con le tradizioni e hanno iniziato a parlare a ruota libera, raccontando episodi spigolosi; dall’altro chi continua a seguire i ‘protocolli’ della Royal Family e che quindi non può replicare.

“Kate e William sentono di essere sempre stati accoglienti con Meghan e Harry. Eventuali accuse contro la monarchia sono accuse contro la loro famiglia. È doloroso e si sentono delusi”, ha aggiunto Nicholl.

William preoccupato che Harry e Meghan possano fare altre rivelazioni

“I panni sporchi si lavano in casa”, è stato il mantra che la regina Elisabetta ha ripetuto e fatto rispettare per decenni. Non aveva fatto i conti con Harry e Meghan, evidentemente. La questione, sempre secondo i ben informati, sta preoccupando non poco William che vive nel timore che il fratello ora spiattelli conversazioni private e altri episodi personali in tv.

“Buckingham Palace ha paura che Harry e Meghan vogliano continuare ad alimentare la soap opera“, hanno infatti rivelato diverse fonti a Vanity Fair America. D’altra parte se la coppia volesse scrivere la sceneggiatura di una fiction avrebbe solo l’imbarazzo della scelta.