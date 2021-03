Kate Middleton replica alle accuse di Meghan: alta tensione tra cognate

Ormai la polveriera è stata innescata. Il turbine mediatico continua a volteggiare alla velocità della luce. Non potrebbe essere altrimenti, in quanto non è proprio roba da tutti i giorni vedere una coppia reale tirare fulmini e saette sulla corona e su tutto ciò che le orbita attorno. Meghan Markle e il principe Harry, invece, sono andati in controtendenza consegnando a Oprah Winfrey un’intervista memorabile (o dimenticabile, dipende dal punto di vista). Fatto sta che le dichiarazioni dei Duchi di Sussex hanno fatto il giro del mondo in un amen. Tanta la carne messa sul fuoco; tra chi è finito nel polverone anche Kate Middleton, la moglie del principe William.

Meghan, tra le ‘chicche’ date in pasto ai media, non si è scordata di darne una relativa a Kate Middleton, fornendo la sua versione su un episodio che fece rumore sui tabloid inglesi all’epoca del fatto. Quale? Pochi giorni prima delle sue nozze, l’ex star di Suits avrebbe avuto uno scontro con Kate. La Markle ha narrato di essere scoppiata a piangere perché la Middleton l’avrebbe trattata in malo modo, presa dal nervosismo in relazione agli abiti delle damigelle. Dichiarazioni che hanno fatto sussultare Kate che avrebbe una versione differente rispetto a quella narrata della cognata.

La duchessa di Cambridge, secondo quanto fa sapere una fonte citata da Us Weekly, sarebbe rimasta scioccata nell’ascoltare quanto detto da Meghan a Oprah. “Kate si trova tra l’incudine e il martello. Vuole farsi sentire e aiutare la corona a ricostruire la propria immagine, ma non è tipo da scontro né da escalation. Kate alla fine parlerà solo di alcuni argomenti affrontati da Meghan, in particolare l’incidente delle lacrime”. È quanto rende noto il magazine che aggiunge poi delle dichiarazioni che avrebbe rilasciato Kate in merito alla vicenda del pianto della Markle.

“Stavamo cercando di capire qualcosa in più sui vestiti delle damigelle .Quello che è successo non sarebbe dovuto essere un motivo di così grande screzio tra noi“. Questo il commento della Middleton alle parole della cognata. La moglie di William avrebbe così concluso, rispondendo a un’altra frecciata lanciata da Meghan nel corso dell’intervista alla Winfrey: “Nessuno dei membri della famiglia è mai stato geloso di lei”.

La regina Elisabetta risponde ufficialmente ad Harry e Meghan

Nelle scorse ore la regina Elisabetta ha rotto il silenzio sull’intervista di Meghan e del nipote. Da Buckingham Palace è infatti stato diramato un comunicato stampa ufficiale che ha dato risposta ad alcuni temi spinosi scoperchiati dalla giovane coppia. “Le questioni sollevate – si legge nella nota – particolarmente quelle della razza, sono preoccupanti”.

La regina cerca anche di tirare acqua al proprio mulino, seppur in maniera molto accorta, sottolineando che “alcuni ricordi possono variare”. Ciò detto, le questioni inerenti al presunto razzismo nella Royal Family “vengono prese molto seriamente e saranno affrontate dalla famiglia privatamente”.

“L’intera famiglia è rattristata – prosegue il comunicato – nell’apprendere quanto impegnativi siano stati gli ultimi anni per Harry e Meghan” che “saranno sempre membri ben amati della famiglia”.