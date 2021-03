Harry e Meghan intervista: arriva la risposta della Regina Elisabetta

Non è tardata ad arrivare la risposta della Regina Elisabetta al Principe Harry e Meghan Markle. L’intervista della coppia rilasciata a Oprah Winfrey ha fatto scalpore e ha lasciato il mondo intero senza parole. L’ex attrice, incinta del secondo figlio, ha parlato di tutto: dalle intenzioni di suicidio al razzismo, passando per la lite con la cognata Kate Middleton, moglie del futuro erede al trono William.

Questo il comunicato stampa diramato da Buckingham Palace:

“L’intera famiglia reale è molto dispiaciuta dall’apprendere quanto siano stati difficili gli ultimi anni, per Harry e Meghan. Le questioni sollevate, soprattutto quelle riguardanti la razza sono allarmanti. Se alcuni ricordi possono differire, saranno comunque presi assolutamente sul serio e discussi in famiglia in maniera privata. Harry e Meghan resteranno due membri molto amati della nostra famiglia”

Una risposta pacata ed elegante alla quale non c’è stato per il momento una contro replica di Harry e Meghan. La Markle, nell’intervista trasmessa in America dalla CBS e in Italia da Sky, ha assicurato di aver sempre avuto un rapporto molto bello con la Regina Elisabetta. Le tensioni, a detta dell’ex attrice, sarebbero nate con le persone che lavorano per la Corona e con altri componenti della famiglia come Carlo, William e Kate Middleton.

Meghan Markle ha raccontato di alcune tensioni avute con la cognata poco prima del suo matrimonio (e in merito al ruolo della piccola Charlotte, figlia di William e Kate, come damigella di nozze). Tra le due ci sarebbe stata poi una pace privata ma a Meghan ha dato fastidio la scelta di Kate di non smentire mai le illazioni della stampa che per un lungo periodo hanno parlato di liti e incomprensioni tra le due.

La stampa inglese ha fatto soffrire parecchio Meghan, che ha inoltre confidato di non sapere chi fosse davvero Harry quando l’ha conosciuto. La Markle ha spiegato di non conoscere molto bene la famiglia reale inglese prima dell’incontro con Harry perché nata altrove. Ma dopo quell’appuntamento organizzato da amici in comune tutto è cambiato…

Il Principe Harry, invece, non ha più rapporti col padre Carlo e col fratello William. Il figlio di Diana non ha apprezzato l’assenza di solidarietà dei suoi famigliari, prossimi eredi al trono. Nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa Harry e Meghan non hanno mai fatto menzione a Camilla Parker Bowles, moglie di Carlo.

Secondo le indiscrezioni pare che Carlo e William non abbiano preso bene le dichiarazioni di Harry: i due stavano valutando addirittura di non rispondere alle insinuazioni del giovane. La Regina Elisabetta ha deciso però di intervenire pubblicamente con la sua moderatezza e pacatezza.