Principe Carlo, la reazione alle accuse di Harry e Meghan. Kate turbata

L’intervista esplosiva di Harry e Meghan Markle con Oprah Winfrey sul piccolo schermo ha generato il caos. I due Duchi di Sussex non si sono trattenuti, tanto che hanno lanciato delle forti accuse. Buckingham Palace è rimasto paralizzato dopo aver ascoltato le dichiarazioni bomba di Harry e Meghan. Mirror fa sapere quali sono state le prime reazioni da parte dei componenti della famiglia reale. In particolare, in queste ultime ore si sta parlando del principe Carlo, di Kate Middleton e della Regina, coloro che sono stati spesso citati dalla coppia durante l’intervista. Proprio questa mattina l’erede al trono, padre di William e Harry, è stato beccato dai giornalisti.

Il principe di Galles è apparso in pubblico e ha subito ricevuto varie domande. In particolare, uno dei presenti ha chiesto al 72enne cosa ne pensa dell’intervista, seguita in UK da oltre 11 milioni di telespettatori e negli Stati Uniti da 17 milioni. Pare che il principe Carlo abbia preferito non rispondere alla domanda del giornalista, fuori da un centro di vaccinazione contro il Coronavirus. Di fronte a Oprah Winfrey, Harry ha fatto sapere al pubblico che suo padre ha da tempo smesso di rispondere alle sue chiamate.

Secondo il racconto dei giornalisti, Carlo non ha risposto a questa accusa. Si sarebbe voltato per guardare il giornalista, continuando a camminare ridendo. Infatti, pare che il figlio di Elisabetta II se ne sia andato facendo “una risatina nervosa“. Durante la visita, inoltre, il principe avrebbe parlato con un operatore sanitario originario della Nigeria. Nel frattempo, da Backingham Palace non è ancora arrivata una risposta ufficiale.

The Times ha fatto sapere che la Regina ha deciso di prendersi del tempo prima di rispondere all’intervista di Harry e Meghan, che andrà in onda in Italia stasera su Tv8. La dichiarazione già preparata non è stata, infatti, firmata dalla monarca. In queste ultime ore si sta parlando anche di Kate Middleton e William, tornati a Londra proprio oggi. La Duchessa di Cambridge è stata fotografata in auto e il suo viso, secondo i portali inglesi, ha fatto notare tensione e grande preoccupazione.

Non è arrivata comunque una risposta ufficiale da parte di Kate e William alle dichiarazioni dei Sussux. E mentre Harry spera di poter recuperare il rapporto con il fratello, Meghan ha parlato del momento buio vissuto prima delle nozze a causa di un problema con la Middleton. Intanto, il commentatore reale Robert Jobson dice la sua su quanto sta accadendo e definisce l’intervista dei Sussux la più dannosa della storia della monarchia!