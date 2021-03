Harry e Meghan “più dannosi di Lady Diana, ecco perché”: parla l’esperto

Harry e Meghan hanno innescato un tornado nella Famiglia Reale. Il Duca e la Duchessa di Sussex, con l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, hanno provocato un vero e proprio terremoto dentro e attorno alla Corona. I messaggi subliminali (nemmeno troppo a onor del vero) hanno lasciato intendere che nella Royal Family ci sia una vena di razzismo, di insensibilità e di chiusura totale alla contemporaneità. Chi conosce bene le dinamiche relative alla Regina e ai suoi più stretti ‘sudditi’ assicura che le dichiarazioni dell’ex star di Suits e del Principe Harry siano state le più dannose della storia della monarchia. Ancor più dannose di quelle che la compianta Lady Diana fece a Panorama.

Apparendo oggi su Good Morning Britain, il commentatore reale Robert Jobson ha suggerito che l’intervista di Harry e Meghan sia stata dannosissima. Jobson ha assicurato di non aver mai visto nulla di simile prima. “Penso che questa sia l’intervista più dannosa di sempre per la Famiglia Reale. Penso che sia ancora più dannosa dell’intervista della Principessa Diana a Panorama a causa del modo in cui è stata fatta”.

Secondo Jobson i Duchi di Sussex hanno mancato di rispetto a Elisabetta, quindi all’intera Royal Family e quindi a tutto il “sistema”. Robert ha poi aggiunto di aver appreso che ai ‘piani’ alti del regno c’è rassegnazione perché si è convinti che con la Markle ed Harry “non c’è niente da fare”. “Però, con loro, purtroppo, la Regina ha a che fare”, puntualizza Robert.

L’esperto inoltre ha sottolineato che Harry è il sesto in linea di successione per il Trono Reale. Un giorno si potrebbe quindi dipanare un simile scenario, seppur l’ipotesi è remota: “Se accadesse qualcosa al principe Carlo o al principe William, sarebbe lui chiamato a essere il reggente a un giovane principe, George. È accettabile? E se non fosse all’altezza, lo farebbe il principe Andrew. Non è accettabile”.

Jobson ha concluso dicendo che la situazione di Harry e Meghan dovrebbe risolversi in modo completo. Vale a dire? Con il ritiro di ogni titolo e la rottura di ogni vincolo con la Royal Family, dunque anche con ‘l’interruzione’ alla linea di successione. Insomma, secondo l’esperto i due dovrebbero diventare due persone ‘comuni’, per quanto lo possano essere, a tutti gli effetti, almeno dal punto di vista burocratico.

Nel frattempo da Buckingham Palace non è giunta ancora alcuna reazione a quanto esternato nell’intervista a Oprah Winfrey. E non è detto che una replica arrivi. Da sempre il Palazzo non alimenta direttamente la bagarre ‘intestina’. Questo, però, è un caso unico nella storia della Corona e ogni tradizione, paradosso dei paradossi, potrebbe essere violata. I Duchi di Sussex, ormai, hanno fatto saltare il banco. Non resta che giocare, in qualche modo, volenti o nolenti.