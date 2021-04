Loredana Lecciso al GF Vip 6? Signorini vuole compagna di Albano

La showgirl accetterà questa volta di partecipare come concorrente nel reality più spiato d’Italia? I motivi del rifiuto in passato

La macchina organizzativa per la nuova edizione del Grande Fratello Vip è già partita. Di recente Alfonso Signorini, ospite a Il Punto Z di Tommaso Zorzi, ha rivelato di essere già al lavoro per reclutare i nuovi concorrenti. Il conduttore ha anticipato di volere Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, nel cast. Alberto Dandolo, nella rubrica che cura per il settimanale Oggi, ha svegliato che gli autori starebbero cercando di convincere Loredana Lecciso:

“Tra i personaggi più corteggiati del Biscione c’è Loredana Lecciso come ogni anno”

La scorsa estate si era già parlato della compagna di Albano Carrisi nel cast del Grande Fratello Vip. La showgirl aveva svelato in diverse interviste di essere tentata di fare questa esperienza e il fatto che sia Alfonso Signorini a condurre i giochi l’avrebbe aiutata. A spingerla a tirarsi indietro è stato, probabilmente, il fatto di mostrarsi al naturale di fronte al pubblico molto ampio.

Poco prima dell’inizio della quinta edizione del reality show, Loredana aveva smentito la sua partecipazione, svelando di avere sempre paura di mostrarsi nella sua quotidianità e il suo pensiero era andato al fatto che nella Casa più spiata d’Italia doveva girare con un passamontagna pur di non farsi vedere senza trucco.

Personaggio in grado di dividere l’opinione pubblica, la Lecciso sarebbe certamente in grado di attirare la curiosità generale su di sé. Sarà la volta buona?

Loredana Lecciso e Albano: come procede la loro storia dopo la separazione

Tra alti e bassi, rotture e riavvicinamenti, Albano e Loredana Lecciso si sono ricongiunti dopo avere passato momenti difficili. La rinnovata liason professionale con Romina Power aveva fatto aumentare i sospetti che ci sarebbe stato anche un ritorno di fiamma. Alla fine l’amore trionfa sempre, anche quello che sembrava essersi raffreddato. Loredana e il cantante di Cellino San Marco sono tornati insieme da più di un anno ormai, mettendo fine alle cattive voci. Il riavvicinamento, infatti, non era una montatura quanto la realtà.

Tra la compagna e l’ex moglie dell’artista ci sarebbero numerosi dissapori, un vero e proprio scontro tra titani che Carrisi vorrebbe tanto risolvere. In una delle sue ultime interviste a Domenica In aveva lanciato un messaggio di rappacificazione, poco prima di vaccinarsi. L’idea di una famiglia allargata in cui il passato e il presente si tengono per mano sembra un obiettivo ancora lontano.