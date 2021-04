Albano si è vaccinato con Pfizer: “No AstraZeneca. Lecciso? Tutto bene”

Albano Carrisi si è finalmente vaccinato contro il Covid-19. Negli ultimi mesi l’ex marito di Romina Power ha parlato a lungo di questo importante appuntamento, non lesinando critiche nei confronti del famigerato vaccino AstraZeneca. Il leone di Cellino San Marco si è detto pronto a rifiutare un’eventuale dose della cura prodotta dal colosso anglo-svedese. Alla fine, però, Albano ha ricevuto il vaccino Pfizer lo scorso 29 marzo.

In un’intervista rilasciata al settimanale Voi il cantante, 77 anni, ha spiegato come è andata la sua vaccinazione:

“Sto bene. Vaccino? Ho letto, mi sono documentato, ho capito qual è la strada giusta da seguire e l’ho percorsa, convinto in merito alla sua importanza. Mi sono vaccinato il 29 marzo con Pfizer perché le indicazioni mediche per me hanno previsto questa scelta”

Albano Carrisi ha poi voluto rilasciare altre dichiarazioni sul vaccino AstraZeneca, del quale non ha mai parlato troppo bene in passato a seguito delle vicende di cronaca e dei dubbi della comunità scientifica:

“Riguardo al blocco AstraZeneca, penso che in un periodo da terza guerra mondiale come questo le decisioni che prende il Governo hanno un senso logico e vanno rispettate”

Dunque una sorte di retromarcia da parte di Carrisi, pronto a sostenere il nuovo Governo Draghi e la lotta al Coronavirus. Albano non vede l’ora di tornare a girare il mondo e di cantare dal vivo ma non ha nascosto che il lockdwon ha portato ad alcuni aspetti positivi nella sua vita. Addio ritmi frenetici ed esistenza più tranquilla.

Albano Carrisi ha trascorso la quarantena con i figli più piccoli, Albano Junior e Jasmine Carrisi, che oggi hanno raggiunto la maggiore età. Il cantante ha avuto modo di conoscere meglio alcuni lati inediti dei suoi ragazzi. In questo periodo Albano ha riscoperto anche la relazione con Loredana Lecciso che procede a gonfie vele.

Dopo gli alti e bassi degli ultimi venti anni, Albano e Loredana stanno attraversando un momento bello e sereno del loro rapporto. Più uniti e felici che mai, in barba a critiche e malelingue. A tal proposito Carrisi ha ammesso:

“Con Loredana va tutto molto bene, non mi lamento. Con lei condivido il progetto familiare di due figli da instradare. Poi, quello che succederà a lungo termine non sono in grado di prevederlo. Diciamo che adesso viviamo un bel presente”

Data l’età – 48 anni – Loredana Lecciso non è stata ancora vaccinata contro il Covid-19. In queste settimane ha però supportato in tutto e per tutto il compagno Albano, aiutandolo nella scelta più giusta da fare.

E Romina Power? Le speranze dei fan sono ormai morte e sepolte: Albano e Romina restano solo buoni genitori e colleghi ma nulla di più. Oggi il cuore di Carrisi batte solo ed esclusivamente per la sua Loredana.