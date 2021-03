By

Il cantante di Cellino San Marco è pronto a vaccinarsi contro il Covid ma non vuole la dose dell’azienda anglo-svedese

Albano Carrisi è tornato a parlare dell’emergenza Coronavirus e dei vaccini. A fine marzo l’ex marito di Romina Power dovrà sottoporsi alla vaccinazione data l’età – 77 anni – ma lo farà solo se sarà una dose di Pfizer. Il cantante pugliese si è detto favorevole anche al vaccino russo, lo Sputnik, ma al momento non è disponibile in Italia e nel resto d’Europa. Una cosa è certa: Albano non ha alcuna intenzione di ricevere il vaccino AstraZeneca.

In un’intervista concessa al settimanale Diva e Donna Albano Carrisi ha spiegato il motivo di questa presa di posizione che, siamo sicuri, farà molto discutere:

“Sono i fatti che determinano le notizie. Ho amici che hanno avuto la febbre a 41 per una settimana. Ho letto e ho deciso. A parlarne si rischia di essere fraintesi, io sono per il vaccino, ma Pfizer o Sputnik”

In Italia non si può però scegliere il tipo di vaccino: cosa farà Albano nel caso gli venisse proposto proprio AstraZeneca? Carrisi ha le idee chiare:

“Sulla mia pelle ne rispondo io e quindi aspetterei un altro turno. Ma non voglio influenzare nessuno”

Il compagno di Loredana Lecciso ha ribadito che il vaccino è l’unico modo per uscire fuori dalla pandemia. Una pandemia che ha influito pesantemente sul mondo dello spettacolo e della musica. Ma Albano rientra tra i pochi fortunati che hanno continuato a lavorare nonostante tutto.

Carrisi ha infatti avuto modo di fare tanta televisione, tra cui l’esperienza a The Voice Senior vissuta con la figlia ventenne Jasmine. Ma i concerti in giro per il mondo e i contatti con il pubblico mancano parecchio al diretto interessato.

Nell’intervista rilasciata alla rivista edita da Cairo Editore Albano ha detto la sua pure sulla recente faida tra Biden, Presidente degli Stati Uniti d’America, e Putin, Presidente russo:

“Biden che ha dato del killer a Putin? Errore madornale. Una scelta sbagliatissima da parte di un Presidente. La diplomazia è andata a farsi benedire. Mi auguro che Putin dimostri più intelligenza di Biden”

Albano, molto amato nell’Est Europa (in Russia è avvenuta la recente reunion con Romina), ha avuto modo di incontrare in più di un’occasione Vladimir Putin e ha sempre espresso parole di elogio e stima per il politico russo. Secondo Carrisi Putin ha fatto cose politicamente e mondialmente di notevole valore.

L’artista di Cellino San Marco ha precisato di aver incontrato circa quattro volte Putin e di aver sempre avuto una buona impressione. Dichiarazioni che qualche tempo fa hanno causato dei contrasti con l’Ucraina: Albano, insieme a Toto Cutugno, è finito nella black list del paese.

Di recente Albano si è detto anche favorevole al nuovo Governo Draghi. L’interprete ha rivelato di aver conosciuto il premier su un volo Mosca-Roma.