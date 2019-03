Toto Cutugno come Albano: anche lui nella black list dell’Ucraina

Toto Cutugno persona indesiderata in Ucraina: cosa è successo al cantante

Dopo Albano Carrisi, anche Toto Cutugno finisce nella lista nera dell’Ucraina. Viktor Romanyuk, uno dei parlamentari ucraini, ha avanzato la richiesta di vietare al cantante l’ingresso nel paese. Intanto il concerto previsto il prossimo 23 marzo a Kiev pare sia stato già cancellato. Il motivo è sempre lo stesso: la vicinanza di Cutugno al presidente russo Vladimir Putin. “Fa parte dell’associazione Amici di Putin e ha sostenuto l’annessione della Crimea. Su internet ci sono molte informazioni sulla sua posizione riguardo all’occupazione della Crimea”, ha sottolineato Romanyuk.

I deputati dell’Ucraina contro Toto Cutugno

Dunque un gruppo di deputati ucraini ha chiesto al capo dei servizi di sicurezza Vasily Gritsak di precludere l’ingresso in Ucraina a Toto Cutugno per le sue presunte posizioni filorusse. Al momento il Coach di Ora o mai più non ha ancora commentato la notizia: come reagirà a questa dura presa di posizione?

Il commento di Albano Carrisi sull’Ucraina

Albano a Live-Non è la d’Urso ha così commentato l’accaduto: “Sono convinto che tutto si sistemerà, che la situazione verrà chiarita visto che non è successo nulla”.