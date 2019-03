Albano e Loredana Lecciso dalla d’Urso: “Ucraina? Si sistemerà tutto”

Live Non è la d’Urso: Albano e Loredana Lecciso insieme

Albano e Loredana Lecciso di nuovo insieme. Ma solo in tv, come ospiti della prima puntata di Live-Non è la d’Urso: da tempo infatti i due non sono più una coppia nel privato. Ma tra il cantante e la soubrette è rimasto l’affetto e la stima, tanto che non hanno avuto problemi a stare nello stesso programma con i figli Jasmine e Albano Junior detto Bido. Tra i vari filmati proposti da Barbara d’Urso, Albano ha commentato pure la recente notizia sull’Ucraina. L’interprete di Cellino San Marco è finito nella lista nera di Kiev: è tra le 147 persone indesiderate del paese. L’artista è stato definito “una minaccia per la sicurezza nazionale” per via della sua lunga amicizia con il Presidente della Russia Putin.

La reazione di Albano Carrisi alla black list dell’Ucraina

“Sono un terrorista”, ha prima scherzato Albano a Live-Non è la d’Urso. Carrisi ha poi aggiunto: “Sono convinto che tutto si sistemerà, che la situazione verrà chiarita visto che non è successo nulla”. Anche Loredana Lecciso ha preso la vicenda con ironia: “Forse sono spaventati dagli acuti di Albano”.

Loredana Lecciso emozionata a Live-Non è la d’Urso

Oltre a commentare gli ultimi fatti di cronaca, Loredana Lecciso si è emozionata a Live-Non è la d’Urso nel rivedere un filmato. Ovvero quello dell’intervista con Albano a Stranamore. “Mi ha emozionato questo video e mi ha emozionato soprattutto rivedere Alberto Castagna”, ha ammesso la Lecciso.