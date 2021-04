Chiara Nasti e Zaniolo, è già finita? I dettagli che non passano inosservati

È già finita tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo? Gli indizi social farebbero pensare a una rottura tra i due. Potrebbe comunque trattarsi semplicemente di crisi. Pare, infatti, che la fashion blogger si trovasse a casa del calciatore questa mattina. Intanto, da parte di molti utenti c’è abbastanza diffidenza. Infatti, molti non credono minimamente in questo amore. A far notare gli indizi su Instagram ci pensa la pagina Investigatoresocial. Entrando nel dettaglio, diversi utenti hanno notato che Chiara e Zaniolo hanno smesso di seguirsi sul social. Non solo, sembra che la Nasti abbia anche eliminato tutte le foto che la ritraevano insieme al calciatore della Roma.

Effettivamente sembrano indizi poco importanti, ma se pensiamo che questa è l’era social non è da escludere un’eventuale crisi o rottura. Si tratta di un gossip uscito in queste ore, dunque ancora non ci sono state né conferme né smentite da parte dei due diretti interessati. Chiara e Zaniolo potrebbero anche scegliere di non rispondere alla curiosità dei fan. Più di un mese fa il calciatore aveva deciso di fare le presentazioni ufficiali tra la Nasti e sua madre.

In questo modo, la fashion blogger aveva avuto modo di conoscere la suocera. Non sono mancate, negli ultimi mesi, le dediche romantiche sui loro rispettivi profili social. “Se cammini con la persona giusta, ogni strada ti porta alla felicità”, scriveva il calciatore su Instagram. Condividono anche un tatuaggio, che entrambi hanno deciso di fare lo scorso mese di febbraio.

Secondo le indiscrezioni, Zaniolo diventerà padre il prossimo mese di giugno. Com’è ormai noto, la sua ex fidanzata, Sara Scaperrotta, è incinta. Sebbene la loro storia sia naufragata, il calciatore giallorosso ha assicurato che si prenderà le sue responsabilità.

Per quanto riguarda la gravidanza, entrambi hanno scelto di mantenere il massimo riserbo. Lo scorso mese di dicembre, quando uscì fuori la notizia sulla dolce attesa della Scaperrotta, scoppiò il caos. Zaniolo è diventato improvvisamente il protagonista dei titoli di giornale, finendo inevitabilmente al centro del gossip.

Non è stata una situazione facile da gestire per il calciatore, che è stato abbastanza criticato. Intanto, si sa già che il figlio di Zaniolo e Sara Scaperrotta è un maschietto e si chiamerà Tommaso.