Zaniolo, figlio dall’ex fidanzata Sara: come si chiamerà e quando nascerà

Fiocco azzurro per Nicolò Zaniolo. Giornalettismo, che da tempo segue la vita privata del giovane calciatore, ha rivelato che il centrocampista avrà tra qualche mese un maschietto. Com’è noto l’ex fidanzata del 21enne, Sara Scaperrotta, è in dolce attesa. La seconda gravidanza nel giro di pochi mesi: lo scorso anno, di comune accordo con Nicolò, la ragazza aveva abortito. Rimasta di nuovo incinta ha preferito mantenere il bambino, con il benestare dello sportivo, che ha assicurato che si prenderà cura del primogenito nonostante l’addio alla madre.

Giornalettismo ha inoltre spifferato che il figlio di Nicolò Zaniolo nascerà il prossimo giugno e si chiamerà Tommaso. Un nome molto gettonato in questo periodo tra i genitori italiani, è infatti nella top ten dei nomi più utilizzati nel 2020 e nel 2021. Al momento il centrocampista, lontano dai campi da calcio per un infortunio al ginocchio, non ha commentato la fuga di notizie. Zaniolo ha deciso di mantenere un profilo basso dopo il caos scoppiato lo scorso dicembre.

Anche Sara Scaperrotta sta cercando di vivere questa gravidanza nel massimo riserbo, supportata dalla famiglia che non l’ha mai abbandonata. In questa complicata storia è impossibile poi non citare Madalina Ghenea: l’attrice e modella rumena ha più volte ribadito di non aver mai iniziato alcuna frequentazione con Nicolò Zaniolo.

Il ragazzo è stato parecchio criticato per la vicenda ma spera ora di tornare a giocare e cancellare gli errori in passato. Intanto molti sono rimasti piacevolmente colpiti dal gesto di Zaniolo a C’è posta per te. Nicolò è arrivato alla corte di Maria De Filippi con la madre Francesca Costa e ha lasciato tutti di stucco staccando un ingente assegno per una povera famiglia.

Un regalo non imposto dalla redazione del programma, come sottolineato più volte dalla conduttrice. Un gesto che Nicolò Zaniolo e la madre Francesca Costa hanno deciso di fare spontaneamente, mettendo in mostra la propria generosità. Un gesto che ha segnato la quarta puntata di C’è posta per te 2021 che ha registrato un boom di ascolti con oltre sei milioni di persone sintonizzate.