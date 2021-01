Zaniolo a C’è posta per te stupisce con l’assegno ma qualcosa va storto

Prima volta a C’è posta per te per Nicolò Zaniolo. La giovane promessa della Roma è stato ospite insieme alla madre 43enne Francesca Costa. I due sono stati chiamati da Maurizio, un uomo che ha da poco perso la donna della sua vita, Monia. Quando si sono conosciuti Monia era già mamma di Alessandro che ha subito instaurato un bel rapporto con Maurizio. Quest’ultimo ha scritto alla redazione di Maria De Filippi proprio per fare una sorpresa al ragazzo, grande tifoso giallorosso.

Monia è morta a causa di un tumore e, prima di andarsene, ha chiesto a Maurizio di rimanere vicino al figlio. Una promessa che l’uomo ha mantenuto. Maurizio si è presentato a C’è Posta per Te per dire ad Alessandro che lo ama, che è tutta la sua vita e per questo ha deciso di fargli un grosso regalo: l’idolo del diciottenne è proprio il centrocampista 21enne.

Come da tradizione Nicolò Zaniolo ha omaggiato Alessandro con alcuni regali: la maglia e le scarpe con cui ha giocato la sua ultima partita prima dell’infortunio, un computer e un corso di formazione, con la speranza che il giovane possa presto trovare un lavoro.

Francesca Costa ha invece tirato fuori una casetta di cartoncino con all’interno un assegno che ha dato personalmente a Maurizio. Maria De Filippi ci ha tenuto a sottolineare che quella era solo una minima parte di quello che la famiglia Zaniolo aveva deciso di sborsare per aiutare Maurizio e Alessandro.

La De Filippi ha chiamato il ragazzo accanto a sé e ha scritto, senza farsi vedere dalle telecamere, l’effettiva cifra della donazione di Nicolò Zaniolo e Francesco Costa. Un regalo che ha lasciato tutti senza parole, a partire da Alessandro che è rimasto davvero basito.

Maria ha ribadito che la donazione è stata fatta spontaneamente da Zaniolo e da sua madre e che lei c’entra poco. Un gesto che è piaciuto molto al pubblico di C’è posta per te. Eppure non tutti hanno gradito: qualcuno, infatti, ha definito poco elegante questo siparietto televisivo.

“Precisare con insistenza la cifra dei soldi è stata una pagliacciata”, ha scritto un utente su Twitter. “Guarda che cifra che hanno pensato a voi” comunque non mi sembra un modo elegantissimo per fare beneficenza. “Con quei soldi sai quante scarpe vi comprate”, un po’ gelo, nonostante sia tutto bellissimo e da lacrimoni”, ha notato un altro.

La battuta di Nicolò Zaniolo non è particolarmente piaciuta, come evidenziato da un follower: “Una battuta infelicissima ma credo che le buone intenzioni ci fossero”. Anche altri sono corsi in difesa del calciatore: “Non credo lo abbia detto in malafede, è un ragazzo giovane magari non si sa esprimere bene”.