Karina Cascella, la scelta sulla tv di Barbara d’Urso: “Stufa di quelle vesti”

Karina Cascella non sarà più opinionista per Barbara d’Urso. Lo ha confermato nelle sue stories su Instagram delle ultime ore, in cui ha dettagliatamente motivato la sua decisione. Una scelta che non è arrivata all’improvviso ma che pare sia maturata dentro di lei a poco a poco nell’ultimo anno. Dopo il Covid Karina è apparsa sempre meno nei programmi di Barbara, ma la sua assenza aveva ragioni diverse da una interruzione di collaborazione. Aveva più volte detto di non voler presenziare negli studi per preservare la sua famiglia ed evitare in tutti i modi occasioni a rischio contagio.

Tuttavia ha continuato a essere opinionista in collegamento da casa, ma le sue presenze sono state sempre di meno nell’ultimo anno. Fino a oggi, giorno in cui Karina ha spiegato che non ci sarà più da Barbara d’Urso. Stavolta pare sia una scelta definitiva, ma nulla ha a che vedere con la conduttrice. Anzi, la Cascella ha specificato più volte che si è trattato di una sua scelta, non è successo nulla con Barbara d’Urso. Queste le sue parole:

“Voglio tanto bene a Barbara, per me è una persona carina e con me si è sempre comportata benissimo. Io personalmente non ho niente da dire su di lei. Sono io che sono stufa di me in quelle vesti, che litigo continuamente con le persone”

Il ruolo di opinionista richiede la capacità di mettere pepe in una discussione, di provocare e punzecchiare, e questo porta spesso allo scontro. Karina Cascella è un’abilissima opinionista, molto apprezzata anche dal pubblico. Spesso si è arrabbiata davvero, soprattutto ultimamente quando, ha spiegato, si è trovata troppo spesso davanti a persone che “vengono da un altro pianeta”. Dalle sue parole è chiara la sua scelta: si è stancata di fare l’opinionista, non di lavorare per Barbara d’Urso. Molti le hanno scritto nei messaggi chiedendole se fosse in rottura con la d’Urso, ma non è così. Si vogliono bene e sono affezionate l’una all’altra, Karina ha spiegato che è una cosa che riguarda esclusivamente lei.

Adesso spera di mettersi in gioco in un programma tv in altre vesti, per mostrare tante altre sue qualità e non solo la provocatrice e l’opinionista. Tra i suoi sogni c’è fare la Iena, oppure l’inviata per qualche reality e, sognando in grande, fare gavetta per diventare conduttrice. Non ha escluso la possibilità che un domani possa tornare in tv come opinionista di Barbara d’Urso, ma per il momento ha fatto la sua scelta. Se ne starà in disparte per un po’ e si concentrerà sulla sua nuova attività e sulla famiglia, che ha sempre messo al primo posto.