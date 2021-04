Gianni Morandi, ancora problemi dopo l’incidente: “La mano non si muove”

Continuano i problemi di salute per Gianni Morandi. Dopo l’incidente domestico che l’ha travolto e un mese di cure in ospedale il cantante ha iniziato la sua riabilitazione. La situazione, però, è più seria che mai. Il cantante ha ammesso che la mano non si muove, è completamente priva di sensibilità. Il percorso che porterà Morandi alla completa guarigione è assai lungo.

Se recuperare la mano destra sarà assai complicato, sono invece solo un ricordo le altre ustioni, di secondo e terzo grado, che hanno ricoperto il 15% del corpo di Gianni Morandi in seguito alla caduta accidentale in un rogo di sterpaglie, che il cantante aveva acceso nel giardino della sua casa di San Lazzaro l’11 marzo scorso. Le medicazioni e le bende fanno parte del passato: ora Gianni deve fare i conti solo con una lunga riabilitazione.

23 aprile, Cesena.Ho iniziato la riabilitazione per recuperare l’uso della mano destra. Nicoletta si muove con molta… Posted by Gianni Morandi on Friday, April 23, 2021

Gianni Morandi dopo l’incidente domestico

Nonostante il dolore e la lunga riabilitazione Gianni Morandi dopo l’incidente si sente un “ragazzo fortunato”. Poteva finire diversamente ma l’artista è riuscito a salvarsi. Durante il periodo in ospedale non è mai mancato l’appoggio e il sostegno della moglie Anna Dan, sposata nel 2004.

Vicini a Gianni Morandi anche i figli Marianna, Marco e Pietro. I primi due sono nati dal matrimonio dell’artista con l’attrice Laura Efrikian, durato dal 1966 al 1979. Morandi ha ricevuto il supporto dei suoi numerosi fan, che hanno inondato tutti i post Facebook di Gianni.

Oltre alla moglie Anna Dan, ai figli e ai fan, Gianni Morandi ha ricevuto tanto supporto dai personaggi famosi. Tra questi Nek, che ha dato dei preziosi consigli al collega più anziano. Qualche tempo fa Filippo Neviani, questo il vero nome di Nek, ha dovuto fare i conti con una vicenda simile.

Anche Nek ha avuto un incidente domestico come Gianni Morandi: durante alcuni lavori per la casa si è tagliato gravemente con una motosega elettrica. Necessario per l’artista un’operazione di ben undici ore. Morandi, invece, non è mai stato operato.

Si è parlato a lungo di un intervento chirurgico ma i medici hanno preferito adottare altri metodi con Gianni Morandi.