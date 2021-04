Gianni Morandi dopo l’incidente: “Mano destra gravemente danneggiata”

Il cantante ha aggiornato i suoi follower: come sta dopo aver lasciato l’ospedale in cui è stato ricoverato per settimane

Gianni Morandi è tornato sui social network per svelare ai suoi fan come sta dopo l’incidente domestico che ha cambiato la sua vita. Il 76enne non si è ancora ripreso del tutto: oggi è finalmente tornato a casa, dalla sua famiglia, ma ha trascorso le ultime settimane in ospedale, ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena. L’eterno ragazzo sta decisamente meglio ma il percorso per tornare alla sua normalità è piuttosto lungo e doloroso.

Su Instagram Gianni Morandi si è mostrato sorridente ma non ha nascosto una certa sofferenza per quanto accaduto. Il cantante ha spiegato che sta cercando di andare avanti grazie al prezioso aiuto della moglie, Anna Dan, che non l’ha mollato neppure per un attimo. Morandi si sta godendo poi le giornate primaverili, la natura e la musica, cercando di guarire in fretta.

Nonostante tutto Gianni Morandi si sente una persona fortunata: poteva riportare conseguenze più gravi o, peggio ancora, perdere la vita. L’ex conduttore del Festival di Sanremo ha ammesso:

“Adesso dovrò affrontare la battaglia per recuperare l’uso della mano destra che è stata gravemente danneggiata, ci vorrà molto tempo, spero di farcela”

Gianni Morandi ha concluso il suo messaggio ringraziando coloro che gli hanno dimostrato affetto tramite i gesti più disparati. Ha poi rivolto un pensiero ai medici del Centro Ustioni dell’ospedale di Cesena, che gli sono stati accanto nei momenti più difficili di questo lungo percorso di riabilitazione dopo l’incidente.

Gianni Morandi ustionato: la telefonata di Nek

Oltre alla moglie Anna Dan e ai figli Gianni Morandi ha ricevuto tanto supporto dai fan e dai personaggi famosi. Tra questi Nek, che ha dato dei preziosi consigli al collega più anziano. Qualche tempo fa Filippo Neviani, questo il vero nome di Nek, ha dovuto fare i conti con una vicenda simile.

Anche Nek ha avuto un incidente domestico come Gianni Morandi: durante alcuni lavori per la casa si è tagliato gravemente con una motosega elettrica. Necessario per l’artista un’operazione di ben undici ore. Morandi, invece, non è mai stato operato.

Si è parlato a lungo di un intervento chirurgico ma i medici hanno preferito adottare altri metodi con Gianni Morandi.