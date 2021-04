Isoardi via dall’Isola dei Famosi: il motivo reale (l’occhio non c’entrerebbe)

Ombre sul ritiro di Elisa Isoardi dall’Isola dei Famosi. Nel corso della puntata andata in onda il 16 aprile, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha lasciato l’Honduras dopo aver ricevuto una medicazione all’occhio per un problema riscontrato nel corso del gioco. Il fatto ha lasciato un po’ tutti perplessi. Nessuno ha messo in dubbio che l’ex di Salvini si fosse infortunata. A destare confusione invece il modo con cui ha abbandonato, in quanto le sue condizioni, almeno guardando il reality da casa, non sembravano così gravi da richiedere un ritorno in Italia. E invece ciò è accaduto. Ora Dagospia racconta un retroscena inedito in riferimento alla fine del percorso della Isoardi nella trasmissione della rete ammiraglia Mediaset.

“Nei giorni precedenti alla sua uscita diverse fonti assicuravano che l’ex compagna di Salvini avrebbe lasciato il reality: ‘Ha firmato per otto puntate’. Tutto inventato? No, la concorrente avrebbe realmente avuto problemi visivi ma non tali da richiedere l’uscita dal gioco. La Isoardi può sorridere: nel suo futuro a Mediaset ci saranno nuovi progetti”. Così Dagospia che di fatto sostiene che l’ex naufraga dell’edizione dell’Isola targata Ilary Blasi si sia ritirata più per questioni contrattuali che per problemi fisici.

Capitolo futuro di Elisa Isoardi – Come è noto la presentatrice piemontese ha salutato la Rai nei mesi scorsi, dopo che i vertici di Viale Mazzini non le hanno trovato nemmeno un posticino in palinsesto. Da qui la scelta di buttarsi a capofitto in una esperienza ‘strong’ come quella offerta dall’Isola dei Famosi. Rumors hanno sussurrato che ‘l’acquisto’ nel cast dei naufraghi sia stato il preludio per futuri lavori per Elisa in casa Mediaset.

Elisa Isoardi, il futuro è a Mediaset: potrebbe sostituire Barbara d’Urso nel pomeriggio domenicale di Canale Cinque

I ben informati hanno addirittura assicurato che all’ex di Salvini, laddove Domenica Live di Barbara d’Urso non dovesse essere confermato nella prossima stagione (il talk festivo della conduttrice campana continua ad arrancare negli ascolti, venendo puntualmente battuto di diversi punti di share da Domenica In), potrebbe essere affidato il pomeriggio domenicale di Canale Cinque.

Se tale scenario dovesse realmente concretizzarsi, segnerebbe il definitivo approdo a Mediaset della 38enne cuneese che non ha mai celato di reputarsi ‘libera’ e di essere pronta a vagliare qualsivoglia proposta lavorativa, pur ringraziando la Rai per i molti anni passati nel servizio pubblico.