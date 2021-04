Isola, Ignazio Moser bloccato in Messico: lo sbarco nello show si complica

Ignazio Moser avrebbe dovuto fare il suo ingresso all’Isola dei Famosi lunedì 26 aprile ma ci sono buone probabilità che ciò non avvenga. Il compagno di Cecilia Rodriguez, come riferisce 361 Magazine, è rimasto bloccato in Messico ed ha perso l’aereo che avrebbe dovuto condurlo in Honduras. Alla luce dell’intoppo non è più sicuro il suo sbarco nello show condotto da Ilary Blasi secondo le tempistiche previste (il 26 aprile appunto): la sua avventura nel reality potrebbe quindi slittare a giovedì 29.

361 Magazine ha assicurato che la news è certa e che le è stata comunicata da una fonte affidabile. Nel frattempo Ilary Blasi accoglierà altri quattro naufraghi: trattasi di Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò, Emanuela Tittocchia e Matteo Diamante. Tv Blog, nelle scorse ore, ha reso noto che al posto dell’influencer Diamante avrebbe dovuto partecipare al gioco il modello Ludovico Vacchelli ma pare che qualcosa non sia andato per il verso giusto nella trattativa.

Ignazio Moser in quarantena prima della partenza per l’Honduras

Sempre come riferito da 361 Magazine, Moser è stato protagonista di una campagna pubblicitaria di un noto marchio di intimo lo scorso 13 aprile, dopodiché si è messo in quarantena, in vista della partecipazione all’Isola dei Famosi.

Sulla sua presenza nel reality dei ‘naufraghi’ si è scritto e detto molto. Dei rumors hanno persino sostenuto, a un certo punto, che il suo coinvolgimento nel programma di Canale Cinque fosse saltato per via della gelosia della fidanzata Cecilia Rodriguez. Sussurri e spifferi a parte, il trentino alla fine ha raggiunto un accordo con Mediaset ed ha preso il volo per il Centro America. Peccato che ora sia rimasto bloccato in Messico.

Ignazio e Cecilia, per ora niente nozze

Nei giorni scorsi Cecilia, rispondendo a delle domande su Instagram, ha fatto sapere che Ignazio resta l’uomo della sua vita e che lo sposerebbe “più che volentieri, ma i tempi sono cambiati… Stiamo bene così”. Insomma, l’idea rimane ma non è più una priorità imminente. D’altra parte con l’arrivo del Covid, progetti simili sono stati messi in stand-by non solo dall’argentina ma da moltissime persone. Meglio attendere periodi più propizi e tranquilli.