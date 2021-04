Isola 2021: quattro nuovi ingressi e una trattativa saltata all’ultimo

L’Isola dei Famosi 2021 corre ai ripari ed è pronta ad accogliere nuovi naufraghi. L’edizione targata Ilary Blasi, dal punto di vista del cast, sta vivendo un periodo alquanto travagliato. Negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con due ritiri, quello di Brando Giorgi e quello di Elisa Isoardi.

Entrambi hanno abbandonato per problemi di salute: l’attore è tornato in Italia e si è fatto operare (l’intervento ha avuto buon esito); la conduttrice cuneese ha avuto un infortunio all’occhio, seppur delle voci di corridoio assicurano che il reale motivo dell’addio all’Isola sia da rintracciare in una clausola contrattuale. A ciò si aggiunge il ritiro di Beppe Braida che non appena ha saputo che i suoi genitori hanno contratto il covid ha fatto i bagagli ed è rientrato in Italia.

Così la produzione del programma si è attrezzata per inserire nuovi volti nello show. Secondo quanto fa sapere TvBlog, nella puntata di giovedì 22 aprile 2021, in terra honduregna sbarcheranno quattro naufraghi: Matteo Diamante, Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò ed Emanuela Tittocchia. Con loro avrebbe dovuto esserci anche il modello Ludovico Vacchelli, ma, sempre secondo quanto riferisce la testata specializzata in retroscena televisivi, la trattativa sarebbe saltata. E quindi niente ingresso.

Resta calda anche la pista che porta ad Ignazio Moser. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez è stato chiacchieratissimo negli ultimi giorni, proprio per via del suo eventuale sbarco all’Isola 2021. Inizialmente è trapelato che avesse chiuso l’accordo con Mediaset e che sarebbe stato sul punto di salpare. Poi si è sussurrato che la sua compagna gli avrebbe fatto cambiare idea. Ora sembra che l’ingresso si farà. Però non nel corso della puntata di domani, ma tra una settimana, vale a dire lunedì 26 aprile.

Laddove non ci fosse traccia di Ignazio in quella data, vorrebbe dire, con ogni probabilità, che la trattativa non è andata a buon fine. Il programma si concluderà il 7 giugno e quindi si è gli sgoccioli per quel che riguarda eventuali nuovi ingressi. Innestare concorrenti nel mese di maggio avrebbe poco senso, in quanto non riuscirebbero ad inserirsi nei meccanismi del gioco e tantomeno ad ‘amalgamarsi’ con il resto del gruppo.