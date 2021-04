Zorzi e Bonolis, gag pesante contro d’Urso e la sua tv: Barbara tace

Tommaso Zorzi e Paolo Bonolis, nel corso del quiz game Avanti un altro… Pure di sera! hanno ironizzato non poco su Barbara d’Urso, la quale ha dovuto cedere al conduttore romano proprio lo spazio della domenica sera su Canale Cinque di recente (Live – Non è la d’Urso ha chiuso anticipatamente i battenti).

Nei giorni scorsi Zorzi aveva già pungolato la presentatrice campana che durante la puntata del 18 aprile di Domenica Live ha bloccato l’ospite Akash Kumar poco prima che menzionasse proprio il nome di Tommaso (tra i due ci sono state delle frizioni a L’Isola dei Famosi 2021).

“Barbara, sappi che io invece ti nominerò sempre perché sei una professionista, ti stimo, non credo a queste cattive lingue che appartengono solamente ai programmi trash e non a te”, ha dichiarato l’influencer milanese nel corso del suo show Il Punto Z, commentando il fatto relativo a Domenica Live.

Ebbene, nelle scorse ore Tommy, con la ‘collaborazione’ di Paolo Bonolis, è tornato simpaticamente alla carica. “Voglio incontrare Barbara D’Urso, mi aiuti?”, ha chiesto al presentatore di Avanti un altro… Pure di sera!. Ne è seguito un siparietto tutto da ridere.

“Ho trovato le parole per dirtelo. È una cosa delicata che ho da chiederti”, ha esordito Tommaso per poi aggiungere: “Tu sei nell’Olimpo dei conduttori, sei bravo, molto bravo. Però c’è qualcuno che è bravissimo a mio avviso, più di te. Anzi, più brava di te. Il mio sogno sarebbe conoscerla. Barbara D’Urso. Il mio sogno è andare da Barbara D’Urso”.

Bonolis ha naturalmente preso la palla al balzo ed è stato al gioco (con ogni probabilità la gag è stata studiata e pensata a puntino). Gironzolando attorno al tavolo da gioco, sotto gli occhi di Zorzi, di Luca Laurenti, del Salottino e del pubblico presente in studio, ha riflettuto in questi termini:

“Tu sei politico? No? Quindi andavi bene a scuola. Hai ammazzato qualcuno? Non ancora. E non fai niente tutto il giorno. Aspé, ce l’ho. Ti fidanzi – sei gay, no? – devi imbastire una strada diversa dalla tua. Tu sei gay, ma ti devi mettere con una donna. Ma non una qualunque. Hai presente il cinema degli anni ’40, ’50. Tu devi… la Lollobrigida! Tu vai, citofoni, avvisi i fotografi, circuisci la Lollobrigida, non ti fregà pure te le cose che l’è rimasto solo il portacenere… Poi scendi, le dai un bacio, ti fotografano ed è matematico – alla prima foto – che te chiama la D’Urso”.

Naturalmente non sono mancate le risate in studio. Per il momento Barbara d’Urso non ha commentato il siparietto. Un sorriso ed è tutto finito? Forse sì, forse no. Il fatto è che stavolta ad aver condotto la gag non sono state due persone qualunque. Bonolis fa parte della scuderia di Lucio Presta, che da mesi sputa parole di fuoco contro la conduttrice campana, augurandosi che Mediaset faccia piazza pulita in fretta dei suoi talk. L’altro è appunto Tommaso Zorzi che negli studi ‘d’ursiani’ non ha mai messo piede dopo il GF Vip, a differenza di molti suoi ex compagni di avventura.

“Volevo evitare sovraesposizioni. Ho evitato salotti in generale, non di certo solo Barbara d’Urso. Ho preferito concentrare le mie energie in contesti dove avessi un ruolo, come L’Isola”, dichiarava Zorzi a Il Giornale in merito al fatto che non fosse andato dalla d’Urso. Sicuri che sia questa la ragione dei suoi no a Barbara?