Tommaso Zorzi svela perché non va da Barbara d’Urso: “Ho preferito…”

L’influencer spiega perché non va nei programmi della d’Urso. Maria De Filippi non gli ha fatto nessuna proposta di lavoro. Sbarca alla domenica pomeriggio il prossimo anno?

Da stasera, mercoledì 7 aprile 2021, Tommaso Zorzi sbarca su Mediaset Play con Il Punto Z. La rubrica dell’Isola dei Famosi dell’influencer diventa un vero e proprio format televisivo, dove il vincitore della quinta edizione Vip del Grande Fratello e attuale opinionista del reality condotto da Ilary Blasi, parlerà del mondo dello spettacolo e dei suoi protagonisti. Nella prima puntata saranno ospiti Maurizio Costanzo e Giulia Salemi. Grande spazio verrà dato al gioco e all’intrattenimento, un mix tra talk, gioco e varietà con tante sorprese. Importante sarà anche il momento dedicato ai contenuti del web. In seconda serata, invece, lo ritroveremo alla terza puntata del Maurizio Costanzo Show. Ormai il padrone di casa l’ha arruolato come opinionista fisso.

Intervistato da Il Giornale ha svelato perché non è andato ospite da Barbara d’Urso dopo la fine del reality show più spiato d’Italia. Con schiettezza ha risposto di aver preferito non andare solo per evitare ospitate inutili:

“Volevo evitare sovaesposizioni. Ho evitato salotti in generale, non di certo solo Barbara d’Urso. Ho preferito concentrare le mie energie in contesti dove avessi un ruolo, come L’Isola”

Nelle scorse settimane si è parlato anche di un suo probabile sbarco alla domenica pomeriggio a partire dalla prossima stagione tv 2021-2022. In particolare si è chiacchierato sulla sostituzione della d’Urso con Zorzi. A tal proposito, il milanese ha spiegato senza indugio che non è stato deciso ancora nulla. Per quanto riguarda il dì festivo sarebbe una responsabilità enorme, gli piacerebbe molto, ma attualmente non se la sente: “Sono un po’ giovane per certe ambizioni”.

Tommaso Zorzi e Maria De Filippi: nessuna proposta di lavoro da parte della conduttrice

Tutti ci saremmo aspettati di vederlo in uno delle trasmissioni condotte o prodotte da Maria De Filippi dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi chiarito di non avere ricevuto alcuna proposta dalla padrona di casa di Uomini e Donne. Lavorare con lei sarebbe un sogno, accetterebbe davvero tutto. Se debutta nel mondo di Maria vorrebbe farlo al meglio, sia per lei che per lui.

In effetti pare che Maurizio Costanzo abbia strappato Zorzi alla moglie Maria De Filippi. Qualche settimana fa, intervistato dal settimanale NuovoTv, aveva svelato la grande voglia di lavorare con lui. Durante una sua intervista a Radio 105, il giornalista ha notato dall’enorme quantità di messaggi arrivati in studio che non si vedevano da tempo specie per una trasmissione radiofonica.