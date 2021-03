Tommaso Zorzi ‘ruba’ il posto a Barbara d’Urso? Retroscena sul format

Una volta terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip, vincendo la quinta edizione, Tommaso Zorzi sta vivendo un momento d’oro della sua carriera che sembra destinata a decollare in casa Mediaset. L’azienda, infatti, avrebbe in mente piani ambiziosi per lui. Ha sempre sognato di fare televisione e il primo step dell’influencer milanese era quello di farsi conoscere dal grande pubblico. Il progetto c’è, come lo stesso ha dichiarato in una recente intervista. Il direttore risorse artistiche Giorgio Restelli l’ha avuto a cuore in tutti questi mesi e sta costruendo qualcosa alla sua portata. Sono emersi nuovi retroscena su Tommaso Zorzi in Tv. Il settimanale Vero ha svelato che dopo L’Isola dei Famosi 2021, nelle vesti di opinionista insieme a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, potrebbe approdare alla domenica pomeriggio di Canale 5. Ciò significa che prenderà il posto di Barbara d’Urso?

Come è noto, Mediaset ha deciso di chiudere Live-Non è la d’Urso. Dal 4 aprile prossimo, infatti, dovrebbero andare in onda una serie di speciali di Avanti un Altro di Paolo Bonolis in prima serata. Dall’11 aprile Domenica Live si allunga di due ore, dalle 15 alle 17, in cui la d’Urso si occuperà di informazione e attualità, mentre dalle 17 alle 18.45 dedicherà lo spazio al costume e all’intrattenimento. Il destino del contenitore del dì festivo della rete ammiraglia del Biscione sembra essere compromesso. D’altronde gli ascolti tv sono sempre stati bassi da quando ha iniziato a competere con la Domenica In di Mara Venier e negli ultimi anni ha subito vari cambiamenti in palinsesto.

Sarà Tommaso Zorzi il nuovo volto della domenica pomeriggio di Canale 5 al posto di Barbara d’Urso? Lo scopriremo molto presto. Intanto la rivista ha fatto sapere anche che il milanese dovrebbe condurre un nuovo format sulla rete giovane Mediaset, ovvero Italia 1 e dovrebbe andare in onda nella seconda serata. Sarà vero? Quel che sembra certo è che Zorzi ha un futuro assicurato sul piccolo schermo e sta continuando a ricevere non poche proposte lavorative.

Tommaso Zorzi: Maurizio Costanzo mette gli occhi su di lui e gli fa una proposta

Ospite a Radio 105 Tommaso Zorzi ha fatto breccia nel cuore di Maurizio Costanzo. Il popolare giornalista ha dichiarato di essere stato sommerso dai messaggi ricevuti durante la diretta radiofonica: “Sono stupito, è un fenomeno mediatico”. Il marito di Maria De Filippi gli ha fatto una proposta lavorativa, ovvero quella di essere suo ospite la prossima settimana da lui e di portarlo anche sul palco del Maurizio Costanzo Show.