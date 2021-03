Zorzi rompe gli indugi: svelato il programma che condurrà per Mediaset

Tommaso Zorzi si è ingraziato i vertici Mediaset che, dopo averlo visto per oltre cinque mesi al Grande Fratello Vip 5 (show che, tra le altre cose, lo ha visto trionfare), hanno deciso di puntare su di lui per il futuro. A memoria, non si ricorda un caso simile, ossia di un personaggio che prende parte ad un reality e una volta uscito si ritrova tutto apparecchiato per decollare verso l’olimpo televisivo. D’altra parte, sempre a memoria, non si rammenta nemmeno un concorrente di un reality creativo e vulcanico come l’influencer milanese, enfant prodige capace di improvvisare e catalizzare l’attenzione del pubblico televisivo e social. Fatto sta che il Biscione, prima che qualcun altro mettesse gli occhi su di lui, se lo è tenuto ben stretto, prima facendolo entrare nella rosa degli opinionisti dell’Isola dei Famosi targata Ilary Blasi, poi affidandogli un programma tutto suo. Quale? Zorzi ha svelato le carte in una intervista rilasciata al quotidiano torinese La Stampa.

Zorzi sbarca in Mediaset con un Late Show

“Mediaset ha un progetto a lungo termine su di me e parallelamente all’Isola condurrò un programma tipo il Late Show del GF Vip”, ha confessato Zorzi, aggiungendo che per lui si tratta di un sogno che si avvera. Dunque il progetto è già in cantiere e probabilmente vedrà la luce tra pochi mesi, probabilmente in estate, periodo in cui la tv prova un poco di più a sperimentare. “A Mediaset sto benissimo, in estate mi testeranno per un nuovo format. Ho fame di imparare”, ha aggiunto l’influencer.

Capitolo Isola dei Famosi – Zorzi appena finita la ‘centrifuga’ GF Vip, si è subito tuffato nell’avventura relativa al programma dei naufraghi, in veste di opinionista. “Un ruolo artisticamente pericoloso”, ha sottolineato a La Stampa, spiegando come quando si cambia ruolo si deve anche ‘ricalibrarsi’ usando linguaggi e metodi di espressione differenti.

Zorzi, da 0 a 100: il GF Vip è stata una benedizione

Per Tommy il GF Vip è stata una vera e propria benedizione. Nel corso del reality, oltre a farsi notare e amare dal pubblico, ha mostrato le sue innate doti da acuto improvvisatore e da istrione televisivo. In molti hanno compreso rapidamente che il giovanotto ha stoffa. Così Mediaset lo ha subito opzionato e pare non essere per nulla intenzionata a lasciarselo sfuggire. Non resta che attendere il Late Show targato Tommaso Zorzi.