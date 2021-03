Zorzi, nata polemica sul montepremi del GF Vip: “Falso”, arriva lo sfogo

Tommaso Zorzi finisce al centro delle polemiche per una scelta presa dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 5. Ebbene lui stesso rivela oggi di essersi trovato di fronte a delle critiche inaspettate, riguardanti il montepremi che lui ha deciso di donare completamente in beneficienza. Lo stesso vincitore ha fatto sapere sui social di aver scelto di donare l’intera somma alle RSA che si occupano degli anziani. Il suo è stato un gesto molto bello e anche particolarmente apprezzato da tutti i suoi fan. Ma c’è chi ha trovato del marcio pure in questa circostanza. Come lui fa notare in queste ore, la sua scelta ha scatenato delle polemiche sul web. L’attuale opinionista dell’Isola dei Famosi 2021, spiega cosa sta accadendo, condividendo alcuni screen.

Attraverso alcuni filmati, Zorzi fa sapere che è nata una polemica perché ha annunciato di aver donato l’intero montepremi del GF Vip – ovvero 100mila euro – in beneficienza. Tommaso appare abbastanza sorpreso dalla situazione che si è creata, sebbene prenda il tutto con la sua solita ironia. Ma perché è finito al centro di questa nuova polemica? Questi utenti sui social ritengono che l’influencer non avrebbe dovuto rivelare la sua decisione sul montepremi sui social. Nello screenshot che condivide lo stesso Zorzi, è possibile leggere: “La vera beneficenza si fa in silenzio, senza clamori o annunci”. E ancora: “Che stratega e falso, certo lui i soldi ce li ha”.

Qualcun altro fa notare che la somma che ha devoluto in beneficienza la guadagnerà nel reality show condotto da Ilary Blasi. Questi haters sono convinti che Zorzi, annunciando la sua scelta sul montepremi, abbia voluto farsi pubblicità. Non solo, c’è anche chi trova “troppo banale la motivazione”. A questo punto, dopo aver letto tali commenti, l’influencer decide di mettere a tacere le critiche dei suoi haters. All’attuale opinionista sembra assurdo tutto questo, in quanto fa notare che doveva rivelare per forza la sua scelta in pubblico, visto che ha preso parte a un programma televisivo.

“Sono obbligato a comunicarlo”, fa presente ora Zorzi. Quanto sta accadendo, in realtà, rappresenta una conferma a una sua idea. A detta di Tommaso, se una persona vuole andarti contro lo farà anche quando farai un gesto di bene. Questo fa capire a Tommaso che “per alcune persone non bisogna neanche provarci”.

Nonostante le polemiche, Zorzi continua a godere del sostegno di migliaia e migliaia di fan, che ora lo stanno appoggiando nella sua nuova esperienza a fianco della Blasi. Nel frattempo, sembra essersi definitivamente conclusa la sua amicizia con Maria Teresa Ruta.