Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta chiude: “Mi ha preso in giro”

Il rapporto di amicizia tra Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi è arrivato al capolinea. I due ex volti del Grande Fratello Vip si sono allontanati definitivamente dopo la fine della quinta edizione. L’opinionista dell’Isola dei Famosi l’ha rimossa dal suo profilo Insragram e a Verissimo l’aveva definita falsissima. Intervistata da SuperguidaTv la conduttrice ha spiegato di non essere affatto sorpresa del gesto di Zorzi. Dentro la Casa le aveva detto che spesso gli arrivavano delle notifiche ad orari inconsueti. Durante la giornata si dedica ad altre cose e di sera si mette sui social:

“Tommaso mi prendeva in giro. C’è da dire che io e lui rappresentiamo due mondi completamente diversi. Può fare quello che vuole. Io non l’ho rimosso dai miei contatti, ma anche a me non interessa molto seguirlo. Anche io dovrò fare pulizia perché mi hanno detto che seguo troppe persone”

Sembra ferma sulle sue posizioni Maria Teresa. È stato l’influencer milanese ad allontanarsi per cose che gli sono state riferite, ma non per qualcosa che è successo realmente all’interno le quattro mura della Casa di Cinecittà. Quello che pensa di lui gliel’ha già detto in faccia e durante l’ultimo periodo di permanenza gli aveva detto che era diventato troppo cinico. Ad oggi non conosce i motivi che l’hanno portato ad allontanarsi.

Se Tommaso ha accettato al volo la proposta di diventare volto de L’Isola dei Famosi come opinionista insieme a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborgini, ma anche la conduzione di un programma su MediasetPlay sul reality condotta da Ilary Blasi, anche Maria Teresa Ruta sta ricevendo diverse proposte e ha dichiarato che non le dispiacerebbe affatto fare l’opinionista in un talent show.

In merito al rapporto con gli altri coinquilini del GF Vip, con i quali ha convissuto per circa sei mesi, ha sostenuto che l’hanno nominata più volte vedendola come una persona da sacrificare:

“Nell’ultimo mese, dopo alcune vicissitudini come la morte del fratello di Dayane, vedere i ragazzi divertirsi ugualmente senza avere attenzione alle parole che dicevano mi ha dato fastidio”

Maria Teresa Ruta e il rapporto con Stefania Orlando dopo GF Vip: amiche o nemiche?

L’amicizia tra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando è in stand-by. L’ex volto di Rai 2 ha dichiarato di recente a Fanpage che non si sono ancora sentite dopo la puntata finale del Grande Fratello Vip perchè ci vuole un periodo di tempo per disintossicarsi da quella realtà e ritornare alla vita di tutti i giorni. La cantante di Babilonia si è detta certa che prima o poi la chiamerà, magari in un momento in cui saranno entrambe più serene e predisposte a risentirsi.

Le due, probabilmente, si saranno già viste e parlate la scorsa settimana a Live – Non è la d’Urso nel dietro le quinte. Entrambe, infatti, sono state ospiti di Barbara D’Urso.