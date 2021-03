Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi su Ilary Blasi: “Dovrò rapportarmi bene”

Tutto è pronto: stasera L’Isola dei Famosi prenderà il via con la conduzione di Ilary Blasi. La prima puntata del 15 marzo 2021 vedrà lo sbarco dei naufraghi in Honduras, ma sancirà anche il debutto della moglie di Francesco Totti al timone del reality dopo Alessia Marcuzzi e anche quelli di Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini come opinionisti. Iva Zanicchi, invece, non è nuova a questo ruolo: è già stata voce del Grande Fratello di Barbara d’Urso insieme a Malgioglio. In una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair Tommaso Zorzi ha fatto delle dichiarazioni su Ilary Blasi:

“La mia sfida sarà cercare di rapportarmi bene con lei perché la sinergia conduttore – opinionista in uno show è fondamentale. Sarà una grandissima Isola, il ritorno di Ilary è attesissimo e noi tutti faremo il possibile per sostenerla”

Non ha ansia da prestazione l’influencer milanese per il fatto che Mediaset stia puntando molto su di lui. Al GF Vip ha già dimostrato di cosa è capace, anche se in questa fase non vorrebbe accettare progetti più grande di lui. Come dichiarato, infatti, c’era anche la possibilità di valutare un ruolo da protagonista, ma crede che in televisione sia necessario farsi le ossa. Condurrà Isola Off su Mediaset Play e questo lo gasa molto perché è un progetto che è convinto di poter fare al meglio delle mie forze.

Sul ruolo di opinionista Tommaso Zorzi ha le idee abbastanza chiare, essendo uscito da un reality show e avendolo pure vinto. S cosa bisogna fare per essere un concorrente apprezzato dai telespettatori e cosa bisogna fare per muovere le dinamiche funzionali che possono fare bene alla trasmissione. Se vedrà una situazione di pattume, probabilmente proverà a smuovere il concorrente de L’Isola dei Famosi 2021 affinché non si adagi sugli allori:

“Non amo i mediatori, non mi piace chi non è lineare e chi non è coerente con il proprio modo di pensare. Mi piace, invece, chi si assume dei rischi e dice quello che pensa. In un momento in cui siamo tutti incollati davanti alla tv, questo me lo devi dare”

Il ritorno alla vita, dopo sei mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, è stato abbastanza traumatico per Tommaso Zorzi. Nelle quattro mura di Cinecittà si era abituato a gestire la fame e il sonno, mentre fuori deve gestire la sua vita. Inoltre ha dichiarato che continua ad essere assistito dalla psicologa del reality show più spiato d’Italia per il reinserimento nella vita di tutti i giorni.

Di certo Zorzi non ha tempo di rinchiudersi in un eremo in questo momento: L’Isola dei Famosi lo attende e siamo sicuri che continuerà a regalarci tante soddisfazioni in queste nuove vesti da commentatore in prima fila!