Isola dei Famosi, Blasi rompe il silenzio su Martani no-vax: le sue parole

Da lunedì 15 marzo 2021 torna L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi alla conduzione. Per la moglie di Francesco Totti si tratta della sua prima volta al timone del reality, dopo aver condotto per tre anni Grande Fratello Vip, e prenderà le redini di Alessia Marcuzzi. A il Corriere della Sera ha tenuto a precisare che nessuno ha rubato niente a nessuno. Ha deciso lei di lasciare il reality più spiato dagli italiani, scelta ponderata e consapevole, che è finita nelle mani di Alfonso Signorini. Successivamente Mediaset l’ha chiamata proponendole di diventare la nuova padrona di casa de L’Isola dei Famosi. Cresce l’attesa di rivedere in tv Ilary Blasi dopo quasi due anni di stop: il pubblico social, infatti, non vede l’ora di fare ‘full immersion’ dell’ironia e della schiettezza della romana. Il successo non l’ha corrotta, è rimasta sempre la stessa:

“Mai perdere le origini, io rimango burina, diciamo che il successo mi ha raffinato un pochino”

Sono quindici i naufraghi della quindicesima edizione, divisi in due categorie opposte: i Burinos e i Rafinados. Inizialmente dovevano essere sedici ma Carolina Stramare si è ritirata per problemi famigliari. Tra questi c’è anche Daniela Martani, la no-vax al centro delle polemiche per le sue posizioni estremiste contro l’uso della mascherina, Covid, vaccini e altre questioni. A tal proposito la Blasi ha dichiarato: “Solo gli stupidi non cambiano idea, magari riusciamo a farle cambiare opinione”

Il buono proposito di Lady Totti per questa nuova avventura è quello di cercare di essere un po’ più materna perché, a differenza del GF Vip dove i concorrenti sono in una Casa piena di tutti i comfort, i naufraghi sono in un’isola senza nulla:

“Quindi stro… sì, ma non troppo… Così almeno vorrei essere, ma poi è difficile, perché la mia natura viene sempre fuori”

Andrà molto di pancia Ilary nella sua conduzione a L’Isola dei Famosi 2021. L’agitazione potrebbe fare sbagliare, ma occorre prendere decisioni e la responsabilità di esse una volta prese. Come affermato, l’imprevisto fa parte del genere reality, si vive tutto live insieme al pubblico da casa; nulla può essere organizzato in anticipo o prevedere quello che succederà.

Non chiederà consigli ad Alessia Marcuzzi in quanto la presentazione, per la Blasi, è un’esperienza personale e preferisce sbagliare con la sua testa piuttosto che essere costretta a fare chiamate per lamentarsi dei consigli sbagliati.

Ilary Blasi svela un retroscena su Zanicchi, Elettra e Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi

Nel doppio appuntamento settimanale de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi potrà contare sull’appoggio di Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi opinionisti. L’obiettivo sembra quello di catturare il pubblico social che fa più fatica a prendere il telecomando in mano. Come dichiarato dalla conduttrice, la tv vive di social e hanno provato ad accontentare tutti: