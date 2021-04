Diletta Leotta ha lasciato Can Yaman: “Niente lieto fine”, il motivo dell’addio

Diletta Leotta e Can Yaman si sono lasciati. Questa è la notizia al centro del gossip degli ultimi giorni. Si parla di crisi per una delle coppie nate in quest’ultimo periodo. A confermare questa ipotesi ci ha pensato Santo Pirrotta nel corso di una puntata di Ogni Mattina, il programma di TV8 condotto da Adriana Volpe. A dare la conferma sulla rottura definitiva tra Diletta e Yaman è Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Secondo quanto fa sapere il giornalista, da parte della Leotta non sarebbe scattato l’amore. Pare, infatti, che la presentatrice di DAZN non sia andata oltre all’attrazione fisica.

Una storia d’amore naufragata, quella di Diletta e Can. Per ora ci sono solo indiscrezioni e nessuna conferma esplicita da parte dei due diretti interessati. E mentre si parla di crisi nera, ecco che Roberto Alessi rivela anche i presunti motivi per cui i due si sarebbero lasciati. Scendendo nel dettaglio, a mettere la parola fine sarebbe stata proprio la Leotta. “Niente lieto fine a quanto pare”, si legge. Secondo le fonti di Novella 2000, la conduttrice di DAZN non sarebbe andata oltre “il coinvolgimento dei primi tempi di ogni storia”.

Pertanto, sembra essersi chiusa così la love story di Diletta e Can. La loro relazione non ha convinto proprio tutti qui in Italia. Sono molti coloro che hanno spesso trovato da ridire su questa storia. Alcuni dettagli hanno portato a pensare che il tutto fosse stato orchestrato ad arte dai diretti interessati.

Nel frattempo, l’interprete dell’amatissimo Can Divit di Daydreamer – Le ali del sogno è già tornato in Turchia. Qui ha poi deciso di disattivare tutti i suoi profili social. Molto probabilmente tra qualche giorno le sue fan potranno nuovamente vederlo attivo sulle varie piattaforme. Invece, la Leotta non indossa più il loro anello di fidanzamento, ma continua a mostrarsi felice e sorridente su Instagram.

In questi giorni, il paparazzo Maurizio Sorge aveva parlato di una presunta gelosia da parte dell’attore turco. Pare che quest’ultimo non sia riuscito ad accettare gli scatti che solitamente Diletta condivide sul suo profilo social. Tra qualche tempo, Can Yaman inizierà a girare le scene di Sandokan, insieme a due volti molto amati del cinema italiano, Luca Argentero e Alessandro Preziosi.