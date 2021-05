Harry a pezzi, Zorzi, d’Urso e Satta in love: le 20 news della settimana

News e dintorni…

Rip Franco Battiato, artista immenso, ‘eterno’, squisitamente metafisico, celestiale, vero e umano. Il 18 maggio il cantante si è spento nella sua Sicilia dopo aver lottato a lungo con una perfida malattia.

Naomi Campbell mamma a 50 anni: annuncio improvviso. La modella ha tenuto segretissima la gravidanza.

Tommaso Stanzani e Zorzi pare che facciano sul serio. I due piccioncini sono stati pizzicati insieme a Bologna. Che dolcezza!

La soap opera Can Yaman-Diletta Leotta continua… Alla prossima puntata!

Invece si è conclusa la soap opera Arisa-Andrea Di Carlo: la coppia è di nuovo giunta al capolinea. Amen!

Albano compie 78 anni e si scatena la gara al post più mellifluo tra Romina Power e Loredana Lecciso. Quest’ultima ha ‘marcato’ per bene il territorio, ritraendosi in lingerie al fianco di Carrisi. Che passione!

Il Principe Harry lancia altre ‘bombe’ dagli Usa: “Meghan non si è suicidata solo per non dare dispiacere a me e per il bimbo che portava in grembo“. I reali inglesi continuano a tremare: che cosa potranno rivelare ancora i due ‘ribelli’? Stay Tuned…

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ancora una coppia? L’unica cosa certa è che i due sono lontani da mesi. A quando l’annuncio dell’addio?

A proposito di coppie: Fabio Testi si è fidanzato con una donna di 34 anni più giovane di lui; è proprio vero che l’amore non ha età….

Anche Melissa Satta è sempre più felice e contenta: al suo fianco c’è Mattia Rivetti. Il feeling pare che sia alle stelle!

Niente crisi, come era stato sussurrato, tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: la relazione viaggia sempre ad alta quota.

Elisabetta Gregoraci è fidanzata con il pilota Stefano Coletti o no? Sì, no, forse. Manco i diretti interessati sanno rispondere con precisione alla domanda. Pare che ci sia un po’ di confusione!

Cronache televisive…

Dolce vita per Barbara d’Urso: sembra che la conduttrice abbia davvero trovato ‘dimora fissa’ in ambito sentimentale. Francesco Zangrillo sarebbe l’uomo che le ha fatto perdere la testa.

Habemus sostituto di Alessandro Cattelan a X Factor: il talent di Sky Uno sarà guidato da Ludovico Tersigni, star di Skam Italia nonché nipote di Diego Bianchi, lo ‘Zoro’ di Propaganda Live.

All’Eurovision hanno trionfato quei pazzi scatenati dei Maneskin: era 31 anni che l’Italia non si aggiudicava il premio. I francesi hanno provato a sporcare la vittoria della band romana con una fake news, montando un caso ‘droga’. Rosicate ‘cugini’!

Il tanto criticato Andrea Cerioli ha avuto il pass per la finale de L’Isola dei Famosi: bye bye rosiconi!

Giulia De Lellis tutto fare: attrice, scrittrice, influencer e ora conduttrice. Tutto apparecchiato per Love Island. In bocca al lupo!

Alfonso Signorini sparito dalla tv, ma niente paura: a breve tornerà al timone del GF Vip.

A proposito di GF Vip. Lorenzo Riccardi, ex tronista di UeD, ha tuonato sulle scelte della produzione in merito al cast: “Io a caso, in tv dei cadaveri”.

Domenica Live ha chiuso i battenti, come da programma, il 23 maggio. Tornerà nella prossima stagione? Barbara d’Urso dice di sì, ma…