Can Yaman e Diletta Leotta storia finta? No, arriva la prova importante

Da gennaio 2021 fa chiacchierare, e parecchio, la relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta. Nonostante le dichiarazioni d’amore e le foto sui social network la star turca e l’ex volto di Sky Sport continuano ad essere accusati di essere una coppia fake. I diretti interessati hanno negato più volte l’esistenza di un accordo pubblicitario ma i dubbi restano. Ora è spuntata una prova a favore di Can e Diletta. Una prova che dimostra che questo sentimento è forse più reale di quello che si vuol pensare.

Il settimanale Di Più ha postato le foto che ritraggono Can Yaman sul terrazzo della casa milanese di Diletta Leotta. Le immagini sono state scattate di mattina: la conduttrice appena sveglia va a leggere fuori per non disturbare il fidanzato che dorme ancora. Quando Can si sveglia raggiunge Diletta e le dà il buongiorno in modo molto dolce e passionale. La bacia, poi prende il suo viso tra le mani e la guarda con amore prima di riprendere i baci.

La rivista edita da Cairo Editore ha rimarcato di aver sempre creduto alla storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. Di Più parla di gesti, sguardi e baci che parlano di amore vero, che nemmeno un bravo attore come Can potrebbe fingere così bene. Foto che, rispetto alle solite, non sono state scattate in luoghi pubblici bensì in una residenza privata.

In un lungo post su Instagram Diletta Leotta ha smentito la crisi con Can Yaman di cui si è parlato nei giorni scorsi. La 29enne ha parlato di un amore vero, pure e sincero. E Ryan Friedkin, il figlio del proprietario della Roma che si è scambiato un “limone” con Diletta? A quanto pare un breve flirt risalente allo scorso dicembre, antecedente all’incontro tra la Leotta e Can Yaman, avvenuto grazie ad alcuni amici in comune.

Prima di incontrare il protagonista di Bitter Sweet e Daydreamer Diletta Leotta ha amato per oltre tre anni il dirigente di Sky Matteo Mammì. È durato invece solo un anno, tra il 2019 e il 2020, il rapporto con il pugile Daniele Scardina.