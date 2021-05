Albano compie 78 anni, ‘battaglia’ sugli auguri tra Romina e Lecciso

Battaglia a colpi di auguri tra Romina Power e Loredana Lecciso. Oggi 20 maggio 2021, il sempreverde Albano ha tagliato il traguardo dei 78 anni. La prima a ricordarlo è stata l’ex moglie, che su Instagram, già all’alba ha dedicato un post al cantante di Cellino San Marco.

“Infiniti auguri Al Bano! Gli anni passano, ma chi li conta?“, ha scritto la Power sul social a corredo di un paio di foto. La prima in cui si nota l’ex marito innanzi a una torta, la seconda in cui si vedono immortalati la stessa Romina e Carrisi, in bianco e nero, giovanissimi, felici e spensierati. Naturalmente in un amen si è propagato sotto al post ‘l’effetto nostalgia’, con tanto di cascata di commenti dei ‘sognatori’, vale a dire coloro che non hanno mai smesso di sperare che un giorno i due artisti possano ri-unirsi sentimentalmente. Aspetta e spera, verrebbe da dire… Ma tant’è!

E Loredana Lecciso? Battuta sul tempo da Romina, si è rifatta dopo qualche ora, con tanto di scatto in compagnia del compagno. Lui in accappatoio, lei in lingerie. “Il primo scatto di una giornata speciale. Auguri”, il messaggio della showgirl, che è suonato come una replica indiretta alla Power. Insomma, Loredana ha voluto mettere ben in chiaro qual è la situazione attuale: Carrisi, che piaccia o no, sta al suo fianco. E pazienza se parecchi fan continuano a sognare il grande ritorno di fiamma con l’artista statunitense.

Altra cosa certa è che il suo 78esimo compleanno, Albano lo trascorrerà con la ‘sua’ Loredana. E chissà se arriverà il regalo in cui tanto spera. Di che si tratta? Di “pace“. Quale? Quella tra Romina e appunto la Lecciso. No, stavolta non c’entrano i ricami del gossip. Non è infatti stata la cronaca rosa ad immaginarsi che il cantante di Cellino San Marco auspichi per lo meno una tregua tra la sua attuale compagna e la sua ex moglie. Lui stesso, al magazine Oggi, pochi giorni fa spiegava infatti che il dono più bello che potesse ricevere nel giorno del suo compleanno fosse vedere Romina e Loredana “fare pace”. Chissà se le due donne gli daranno retta. Forse anche in questo caso vale il detto di cui sopra: aspetta e spera…